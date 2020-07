El club Murialdo cerró uno de sus gimnasios por un positivo de coronavirus

View this post on Instagram

Desde la Comisiu00f3n Directiva del Club Leonardo Murialdo cumplimos en informar a Nuestros Socios que, un/a deportista que entrenu00f3 hasta el du00eda martes 21 de julio de 2020 en el gimnasio del ANEXO 1 (ingreso por calle Benavente y Urquiza del departamento de Guaymallu00e9n) de la instituciu00f3n resultu00f3 u0026#34;positivo por Coronavirus COVID 19u0026#34;, luego de que responsablemente el/la deportista informara de tal situaciu00f3n. Desde la Instituciu00f3n se dispuso: 1) Cerrar preventivamente el gimnasio del Anexo 1 del Club Leonardo Murialdo por el lapso de 14 du00edas a contar desde el du00eda 27 de julio de 2020; 2) Aislar protocolarmente por 14 du00edas a contar desde el du00eda 27 de julio de 2020 al empleado/a que si bien no estuvieron en contacto directo con el/la* infectado/a*, cumplieron responsablemente y con distanciamiento social sus labores en el gimnasio del ANEXO I hasta el u00faltimo du00eda en que el/la* deportista concurriu00f3 a la instituciu00f3n; 3) Notificar al delegado de UTEDYC de la situaciu00f3n planteada; 4) Notificar a los/as* deportistas (5 cinco deportistas mu00e1s entrenador) del Club que, conforme lo que consta en las declaraciones juradas, compartieron entrenamiento con el/la* deportista para que adopten las medidas de resguardo necesarias y aislarlos/as protocolarmente del Club por 14 du00edas a contar desde el du00eda 27 de julio de 2020; 5) Informar a los/as empleados/as del Club Leonardo Murialdo que deben reforzar las medidas de prevenciu00f3n oportunamente dispuestas en orden a prevenir la pandemia por Coronavirus COVID 19. Se deja expresa constancia para tranquilidad de los Socios que la situaciu00f3n tuvo lugar en el Gimnasio ubicado en el ANEXO I de la Instituciu00f3n NO EN EL GIMNASIO QUE FUNCIONA EN LA SEDE CENTRAL DEL CLUB LEONARDO MURIALDO, COMO ASu00cd TAMBIu00c9N QUE HASTA EL MOMENTO NO SE HAN REGISTRADO CASOS POSITIVOS POR CORONAVIRUS COVID 19 EN ALGu00daN OTRO SITIO DEL CLUB LEONARDO MURIALDO. Apelamos a la responsabilidad de cada Socio para comunicar cualquier cuestiu00f3n relativa a infecciones o contactos con infectados, como asu00ed tambiu00e9n cualquier violaciu00f3n a los protocolos internos y/o aquellos que se dispusieron desde los Poderes Ejecutivos nacional y provincial.