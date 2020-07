A dónde acude la gente en cuarentena cuando quiere sentirse positiva, feliz y empoderada

El COVID-19 generó nuevos factores de estrés, más personas que nunca en la historia están acudiendo a Pinterest para mejorar su bienestar y autocuidado. De hecho, la plataforma ha visto en tiempos recientes el registro más alto en cuanto a búsquedas relacionadas con el bienestar mental, incluyendo meditación (+44%), gratitud (+60%) y positividad (+42%), los cuales se han disparado de febrero a mayo.

Con un mundo que sigue siendo impredecible, la gente está buscando formas inteligentes para navegar en la incertidumbre, por lo que la búsqueda de ‘actividades para reducir el estrés’ ha aumentado hasta 4.7 veces más. Otras búsquedas relacionadas con la salud y el bienestar también incluyen:

“Nuestra estabilidad mental fue puesta a prueba seriamente durante el aislamiento. Y aún al día de hoy la situación nos lleva a enfrentar la incertidumbre, lo imprevisto, a respetar las reglas de distanciamiento social y el miedo generado por la información confusa y alarmante. Cada uno se ha confrontado a sus propias vulnerabilidades, las cuales han surgido con la manifestación de diversos trastornos como el insomnio, la falta de apetito o energía. Dado que el exterior es amenazador y peligroso, la necesidad de lidiar con nuestro mundo interior es tan natural como vital: el ejercicio, la meditación, la conexión y el diálogo es lo que rodea a nuestras emociones. Es importante empezar a familiarizarse con estas necesidades, por lo que es un buen punto de partida que Pinterest haga que sean fácilmente accesibles para millones de personas”, comentó Ilaria Merici, psicóloga y psicoterapeuta en Milán.

"Todos empezamos la cuarentena siendo conscientes de la importancia del ejercicio, de seguir en contacto por medios virtuales con nuestros amigos y familiares, algunos lo vimos como una oportunidad para trabajar en casa y para tener más tiempo. Sin embargo con los meses esto se ha puesto más difícil, por lo que mi recomendación es que no intentes convertir tu vida en una guía o en un modelo de rutina perfecta, encontrá algo que te apasione, te divierta y llevalo lo más lejos que puedas. Buscá lo que te hace sentir bien, puede ser una manualidad, bailar o cantar, hacelo hasta el cansancio, hacé eso que te gusta tanto, que te sientas bien de no tener que salir”, Sheila Aguilar, creadora de contenido en She On Fashion

“Recordá que en todas las situaciones podemos identificar aspectos negativos y positivos, pero poner nuestro foco de atención en lo positivo nos ayudará a pasar mejor las circunstancias y a encontrar la forma de superar las cosas negativas. Es importante estar en compañía de otros pero también tener tu espacio para aquellas cosas que te gustan y disfrutás".

Además, desde el comienzo de la pandemia, las personas han estado buscando inspiración relacionada con ‘empezar un nuevo negocio’ (+ 35%), cuando normalmente aumentaba a principios del año nuevo. En mayo es cuando la gente comenzó a mirar de nuevo al futuro tras el aumento de búsquedas de ‘futuros objetivos de vida’ (2x), ‘lista de deseos’ (+65%), ‘objetivos familiares futuros’ (+30%) y ‘futuros objetivos de la casa’ (+78%), ya que ha aumentado su necesidad de recuperar el control y crear proactivamente la vida que aman.