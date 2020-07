Amazon Prime Video volvió con todo y apunta contra Netflix: ¿vale la pena contratarlo?

Amazon se metió de lleno en la "pelea del streaming" en Argentina, y al hecho de que amplió su catálogo exponencialmente, se le suma que pesificó su tarifa, por lo que ya no llegará en dólares en el resumen de la tarjeta de crédito. Con estos cambios, ¿se transformó en una alternativa válida a Netflix?

El cambio más grande que se vio en la plataforma el monumental aumento de títulos que tuvo en su catálogo. Tras su lanzamiento internacional, en el 2017, su oferta era notablemente pobre. Sacando algunas producciones propias interesantes, como The Tick o The Man in the High Castle, la cantidad de series y películas que ofrecía dejaba mucho que desear. Además, en esos momentos su precio estaba en dólares, lo que hacía aún menos atractiva la posibilidad de contratarlo.

Ahora Amazon está aprovechando el momento sin igual que tiene para crecer. La extensísima cuarentena en la que está embarcada Argentina hizo que miles de personas se hartaran de Netflix, o que, como suele pasar, se quedaran sin "nada que ver". Una mala noticia al respecto es que ambas plataformas tienen un catálogo decenas de títulos repetidos, lo que puede hacer parecer que gastar en un nuevo servicio es superficial.

El catálogo de Prime Video sigue expandiéndose.

Lo bueno es que las pocas producciones propias se transformaron en bastantes, y algunas son excelentes. En el ámbito del cine todavía está muy detrás de Netflix, pero las series están casi al mismo nivel -si sacamos tanques como Stranger Things o Dark-. La sátira de superhéroes The Boys, la historia de cazadores de nazis con Al Pacino Hunters o el drama psicológico con Julia Roberts Homecoming son algunas de las producciones más destacadas, y que por sí mismas ya justifican contratar el servicio.

Otro megaéxito que tiene, por ahora, entre sus filas es Seinfeld. La mejor comedia de todos los tiempos estará por lo menos hasta fin de año en Prime Video, pero luego pasará a Netflix. Entre las series en el recuerdo también se destacan How I Met Your Mother, Parks and Recreations y 30 Rock. Su fuerte en las películas también son las producciones ajenas. Cuenta con muchísimos títulos de Marvel, lo que para muchos ya es razón suficiente para pagarlo.

El precio es ahora otro fuerte atractivo de Prime Video. El total que se paga por tener acceso a todas las producciones de las que dispone es 219 pesos por mes. Si bien tiene la limitación de no ofrecer múltiples usuarios dentro de una misma cuenta, tampoco limita el número de pantallas que pueden utilizar el servicio. Por si fuera poco, ofrece una semana de prueba gratis, para quienes tengan dudas.