Un alivio ante la crisis: volvieron a abrir los persas

Esta mañana, en el microcentro mendocino, reabrieron sus puertas los paseos comerciales mejor llamados “persas”. Luego de una gran puja entre comerciantes y autoridades gubernamentales, la Municipalidad de Capital accedió a concretar la ansiada vuelta, mediante la incorporación de estrictos protocolos de higiene y distanciamiento social. Además, esta reapertura no contempla la modalidad de salidas según terminación de DNI, debido a lo recientemente anunciado por el Gobierno provincial.

Aproximadamente a las 11 horas de este lunes, los alrededores de la avenida Godoy Cruz comenzaron a reincorporar su característico movimiento de personas que circulan entre diversas galerías comerciales.

El protocolo para entrar a los pasillos consiste en que la gente debe formar una fila en la vereda (respetando distanciamiento social) y luego ingresar bajo controles de temperatura ocasionales. Por su parte también se encuentra a disposición alcohol en gel, el cual es echado en cada persona por el guardia de turno.

Una vez dentro, la circulación es en sentido único, no se pueden utilizar probadores ni baños y las compras deben ser de la manera más rápida posible para así agilizar el movimiento. Cabe destacar que cada persa diseñó su protocolo específico para el ingreso de personas. Algunos cuentan con espacios más reducidos, por lo que –dependiendo del lugar- la cantidad de clientes en las inmediaciones varía.

Algunas ciudadanos presentaron cierto malestar al manifestar que si tienen que comprarle ropa o algún objeto a su hijo/hija, estos no pueden ingresar juntos al paseo comercial si su DNI no es el mismo: ¿Cómo hago para que mi hijo de 10 años se pruebe una campera si no puede estar al lado mío por tener número de documento con otra terminación?, expresó un hombre que se vio frustrado ante esta regla. Eso, sin embargo, desde mañana ya no será un problema para nadie.

Más allá de ciertas complicaciones que se deben a la falta de costumbre hacia la “nueva normalidad”, algunos comerciantes contaron a MDZ su alegría de poder volver a trabajar con la mayor normalidad posible.

Claudio, quien tiene un puesto de venta de diversos artículos -desde electrónica hasta valijas o mochilas-, dijo: “A mí no me agarró tan mal la cuarentena. Me he mantenido con ahorros. Durante la cuarentena muchos comerciantes tuvimos que acudir a la venta por Facebook para aliviar un poco la situación”.

Además, agregó el buen trato que existió en este proceso de incertidumbre con quienes son dueños de los puestos. “Durante la cuarentena no nos cobraron el alquiler completo. Las autoridades del paseo se comportaron bien. A la dueña le bajaron las tasas municipales, entonces nos bajó significativamente el precio de renta. Se llegó a un acuerdo justo”.

Sin embargo, existe otra cara de la moneda: una gran cantidad de comerciantes debieron abandonar sus puestos debido a la crisis contractual.

“Muchos se han ido. A mí no me pilló tan mal, pero no todos pueden decir lo mismo”

“Antes de todo esto vendía de maravilla. Todavía no tengo una expectativa de venta para las próximas semanas. Esperemos que todo salga bien y que la gente comience a acercarse otra vez”, dijo Claudio al referirse a que estas semanas serán clave para marcar el rumbo de la actividad comercial provincial.