Madurar es difícil, y no es raro que a muchas personas les cueste aceptar los cambios que vienen con el tiempo, que muchas veces no son buenos. No son inmaduros, pero sí se nota que no quieren reconocer su verdadera edad, y pueden llegar a tener actitudes infantiles.

A veces pasa que les cuesta envejecer debido a que su vida no salió como la tenían planeada, y creen que retrasando el momento de madurar tendrán una nueva oportunidad en el éxito, o en el amor.

Sin embargo, generalmente sólo desean ser jóvenes por siempre, algo perfectamente comprensible. Conocé en esta lista cuáles son los tres signos del zodíaco a los que más les cuesta envejecer.

Aries

Los más niños del zodíaco son también los que más problemas tienen a la hora de envejecer. Los regidos por Marte raramente pierden sus actitudes propias de personas jóvenes, y por eso llegan a ser personas muy inmaduras a pesar del paso del tiempo.

Pero algunas veces consiguen aceptar que ya no son los mismos de antes, y hacen las paces con su verdadera edad con gracia, y sin muchos problemas.

Leo

Si hay una edad en la que los nacidos bajo este signo se quedan trabados, es en la adolescencia. No es para nada raro ver a alguien de leo vestido como un joven, a pesar de que esa época haya pasado hace mucho tiempo para él.

Cuando consiguen superar esta negación a envejecer, pueden llegar a emanar una majestad propia del signo regido por el león, que impondrá respeto, pero sin perder la calidez que los caracteriza.

Cuando los leo maduran, pueden llegar a emanar una majestad propia de su signo.

Virgo

El curioso caso de virgo es que, a pesar de la inteligencia que tienen los nacidos bajo este signo, están totalmente cerrados a la idea de envejecer, y desean ser jóvenes, e incluso niños, toda la vida.

Lo más común es que esto se traduzca en una actitud jovial y divertida que los transforma en adultos bromistas y que en muchos casos son indispensables a la hora de pasarla bien. Obviamente, también puede significar que le escapan a la responsabilidad todo lo posible.