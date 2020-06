La pileta, la natación y el coronavirus: ¿Qué dicen los expertos?

El clima en Europa, Estados Unidos y el hemisferio norte ha entrado en el verano, y ya son muchos los que pretenden pasar el día tomando sol, disfrutando de un chapuzón o incluso asistir a clubes y parques acuáticos.

Pero... ¿el coronavirus permitirá relajarse y vivir el verano como siempre?

Según lo que dicen varios expertos, si se tiene cuidado y no se subestiman los riesgos, podrán usarse las piletas.

El consenso entre los expertos es cada vez más unánime: si bien no es nula, la posibilidad de contraer el Covid-19 es mucho menor en exteriores que en interiores.

Quienes deseen gozar de la utilización de piletas, asistir a clubes o a parques acuáticos en estos días, las recomendaciones son las mismas que se dictan para las demás actividades al aire libre: lavarse las manos asiduamente, utilizar alcohol en gel o diluido 70/30, sanitizar superficies, no quebrar el distanciamiento social, y usar tapaboca o mascarilla siempre que se pueda.

Sin embargo, las piscinas los clubes y los parques acuáticos son casos específicos porque utilizar barbijo o tapaboca es obviamente imposible al estar dentro de la pileta, y también puede ser dificultoso lograr una distancia correcta entre personas si hablamos de lugares muy concurridos. De hecho, hace días The New York Times informó que un invitado de una pool party que se hizo el fin de semana del Día de los Caídos en el lago de los Ozarks, en Misuri, dio positivo por coronavirus.

Científicos aseguran que el problema no está en el agua

“No hay ningún riesgo inherente en el agua de mar ni, en particular, en el agua de las piscinas. El virus no se transmite por medio del agua”, explicó Ebb Lautenbach, jefe del Departamento de Enfermedades Contagiosas en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. “El cloro y el bromo que hay en las piscinas desactivan el virus y reducen aún más el riesgo de contraerlo en el agua”, sigue el doctor.

“Es probable que exista una posibilidad teórica de contagiarse de coronavirus por el agua de una pileta, pero es tan ínfima que en la práctica quizás es de cero”, expresó Angela Rasmussen, viróloga de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia.

En realidad, el riesgo de contraer coronavirus en una piscina, club o parque acuático tiene que ver con las otras personas que están en el lugar.

El consenso actual entre los expertos es que la vía principal de propagación del coronavirus es de persona a persona, cuando un individuo no contagiado inhala micro partículas de saliva que una persona infectada expulsó al toser, estornudar o hablar. Si bien es posible contraer la enfermedad al tocar una superficie que tiene el virus activo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “esta no se considera la vía principal de propagación del virus”.

Así que es simple: no hay que preocuparse por el agua o la reposera, sino por las personas que están muy cerca. Por supuesto, de más está decir que las piscinas públicas o los clubes representan un riesgo mucho mayor que una privada.