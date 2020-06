Una provincia se niega a dar marcha atrás pese a nuevos positivos

Aunque cortó una racha de 15 días sin nuevos casos de coronavirus, luego de registrarse un paciente positivo en el día de ayer, el gobierno de La Rioja sostuvo que no dará marcha atrás en las flexibilizaciones de las medidas de distanciamiento social, a contramano de lo que ocurre en la mayoría de las provincias que presentan rebrotes del nuevo virus.

El jefe de Gabinete riojano, Juan Luna, aseguró hoy que por el momento la provincia no está "en situación sanitaria crítica para pensar en volver atrás en algunos permisos" que se otorgaron, luego de detectarse un caso positivo de coronavirus.

Luna explicó que “ayer inmediatamente después de dar el positivo se comenzó con el arduo trabajo de seguir el nexo epidemiológico buscando cualquier contacto estrecho que pudo haber tenido".

“Nosotros sabemos que era de esperar que pase esto, estamos preparados, desde el Comité Operativo de Emergencia trabajamos para bloquear el caso positivo, y le pedimos a la sociedad que se cuide, que cumpla con todos los protocolos. Estamos trabajando para encapsular este caso", afirmó.

En ese sentido, el funcionario resaltó que “son nueve domicilios los que tuvieron algún tipo de contacto con este caso y es allí donde hacemos los bloqueos preventivos", por lo que "hoy vamos a tener los resultados del primer círculo de contactos estrechos que tiene mayor peligro de contagio". "El fin de semana habrá mayor claridad del alcance de este caso positivo de ayer”, subrayó.

"Pensar que vamos a mantener el 0 todo el tiempo es una utopía. El éxito en la lucha contra la pandemia no radica en tener 0 casos, sino en estar preparados para cuando aparecen estos y que no se sature nuestro sistema de salud. Un caso positivo en un contexto de pandemia no es una situación drástica, es algo esperable, hay que estar tranquilos", destacó.