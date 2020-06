En Rosario avanzan en un "Mercado libre" administrado por el Estado

Durante el 2019 el comercio por canales digitales creció un 76%, según informa la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Esta tendencia sólo se aceleró durante este año debido a la imposibilidad de salir a comprar para cumplir con el aislamiento obligatorio. Tal es así que uno de cada tres consumidores realizó su primera compra electrónica durante estos últimos meses. Desde el sector creen que esta aceleración que hizo avanzar en meses lo que pensaban tardaría años, redundará en que las empresas pasarán a tener dos dígitos en el porcentaje de ventas sobre el comercio total.

Además muchos rubros y pymes que antes no tenían un canal online, se sumaron rápidamente para no perder su negocio por completo. Sin embargo se volvió muy competitivo y los "principiantes" perdían contra quienes tenían más aceitado el canal electrónico de ventas. En este marco de situación desde Ciudad futura en Rosario idearon una forma para que quienes ofrecen productos o servicios en esa ciudad pudieran competir en el mundo digital. Se trata Mercado justo, una plataforma de gestión estatal aprobada por el Concejo por unanimidad donde las "comisiones no sean abusivas" y se priorice el comercio local. "Usamos un logo similar al de Mercado libre como una estrategia para comunicar el proyecto", comenta la concejala Caren Tepp, pero "no significa que será la imagen definitiva".

Recién aprobamos el proyecto de #MercadoJusto en el concejo! Una plataforma digital donde poder unificar toda la oferta económica de bienes y servicios de la ciudad. Para que nadie se lleve el fruto de nuestro trabajo y se apoye la economía de todos y todas. pic.twitter.com/e8ZrrqqbTR — Caren Tepp (@carentepp) 21 de mayo de 2020

"Se trata de un programa que llamamos Mercado Justo que es la creación de una plataforma web que busca de alguna manera unificar toda la oferta económica de Rosario y Gran Rosario. La idea es poder unir a quien está buscando algo con quien lo produce, lo tiene o lo sabe hacer", comenta Tepp. A esto se le suman los servicios profesionales y "los de delivery que tanto han crecido en las principales ciudades".

Llevamos más de tres meses de confinamiento. Las cadenas de servicio de delivery y cadetería han crecido exponencialmente sumando muchas bicis y motos a su flota. Aunque el trabajo aumentó, las condiciones laborales, según cuentan sus propios protagonistas siguen siendo sumamente precarizadas, con turnos extensos y pagos mínimos. Entre las cosas que buscamos abarcar "les ofrecemos a las personas que reparten comida o hacen trabajos de cadetería, una plataforma sin fines de lucro" afirma la concejala rosarina.

Desde la ciudad santafesina se está desarrollando un movimiento hacia la modernización en términos de herramientas de software y digitalización para participar de los tiempos que corren. "Hoy en el siglo XXI creo que si los gobiernos locales no entienden que parte de intervenir en la economía en función de quienes más lo necesitan, es desarrollar las herramientas tecnológicas y digitales, el grado de dependencia de lo privado va a ser cada vez mayor" apunta Caren Tepp y le suma que "para poder apuntar a una nueva normalidad con sentido de comunidad, lo público tiene que dejar de mirar a lo digital como una órbita en la cual nada tiene que hacer o sólo pensarlo desde la regulación para que interactúen los privados". Esto no quiere decir que en Rosario "Mercado Libre vaya a estar prohibido, ni nada por el estilo".

El concepto de la plataforma Mercado Justo es ofrecer competitividad en la era digital a los comerciantes de bienes y servicios locales. Un espacio en el que no se le cobren comisiones abusivas, pero que sea una gran vidriera para dar a conocer lo que hacen o saben hacer. Por ejemplo, según explican desde Ciudad Futura, si algún cliente quedara disconforme con lo obtenido, el trato será entre privados. La idea de fondo no es competir en términos comerciales con Mercado Libre porque la plataforma rosarina no tiene fines de lucro. El objetivo es intervenir en el mundo digital a favor de los rosarinos. "Actualmente, luego de haber sido aprobada por unanimidad, la plataforma Mercado Justo está en fase de desarrollo. Una vez que esté terminada, queremos que sea de software libre y pueda aplicarse en otras ciudades del país.

