Tres trabajadores del geriátrico de Ciudad están bajo observación

Esta mañana el Ministerio de Salud confirmó que el caso que dio positivo el día de ayer es un hombre de 78 años que reside en el hogar de Adultos Mayores Santa Inés, de Ciudad. Según explicó un médico del geriátrico, ya se han dispuesto todas las medidas preventivas que dicta el protocolo y tres ayudantes terapéuticos fueron trasladados porque presentan síntomas leves.

El médico Germán Cabezas afirmó en diálogo con Radio Mitre que los ayudantes terapéuticos presentaron síntomas leves y se los trasladó de forma preventiva a un centro de atención para ver cómo están y su evolución.

Por otro lado, ratificó que no tienen indicios sobre un posible nexo epidemiológico y que desde el comienzo del aislamiento se prohibió el ingreso de familiares de los residentes. "No sabemos cómo se contagió", admitió. Además dijo que no son 86 los pacientes sino 98 y que el plantel de personal contiene 28 empleados. "Los pacientes están asintomáticos y bien contenidos", sostuvo.

Pero otro dato que agregó el profesional es que el domingo se había registrado el deceso de otro paciente por una "neumonía bilateral". A raíz de ese hecho, se intensificaron las medidas de precaución por la posibilidad de que se hubiese tratado de una muerte por coronavirus, algo que no se pudo determinar porque la muestra no fue concluyente.

En el Ministerio de Salud intensificaron los controles y el martes enviaron un equipo de profesionales al hogar para revisar al personal y los pacientes. Fue así como dieron con un hombre de 78 años con 37.5 grados de fiebre y lo trasladaron al Hospital Lencinas, donde dio positivo de Covid-19.

Esa versión fue difundida en horas de la mañana por fuentes del propio Ministerio, pero contrasta con lo dicho horas más tarde en conferencia de prensa por el subsecretario de Salud Oscar Sagás. Según expresó Sagás, el protocolo se activó porque el hombre de 78 años tenía tos y fiebre, y ese fue el motivo por el que enviaron a un cuerpo de profesionales a supervisar la situación.