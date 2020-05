Anmat prohibió la venta de unos pañales descartables y un nebulizador

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio argentino de dos productos estéticos, unos pañales descartables y un nebulizador, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Bajo la disposición 2461/2020, la entidad informó sobre el robo de tres cabezales marca Alma, instrumento utilizado para la depilación definitiva.

Con el fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, del que se desconoce su estado y condición, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió prohibir el uso, la comercialización y distribución de los cabezales rotulados como: "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001858", "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122002307" y "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice121000789".

Asimismo, en la disposición 2462/2020, se comunicó que la firma Sirex Médica S.A. notificó también el robo de un cabezal trío serie PLT3D2001119 del producto médico SOPRANO ICE PLATINUM a un cliente y por las mismas razones decidieron retirarlo del mercado.

Por otra parte, la Anmat señaló en la disposición 2545/2020 que se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto obtenga las debidas autorizaciones, de todos los productos rotulados como: "Pañal desechable para incontinencia, Ambos Plus, DESCARTABLE OESTE SACI" y cualquier producto descartable de uso externo que indique ser elaborado/fabricado por la firma DESCARTABLE OESTE SACI con domicilio en la Avenida Julio A. Roca N° 2757 de la localidad Hurlingham. Según informaron, se trata de unidades de las que se desconocen sus condiciones de elaboración y/o fabricación.

Por último, en la disposición 2546/2020, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (ex DVS) sugirió prohibir todos los lotes de los productos rotulados como: 1.- "NEBUSONIC nebulizador ultrasónico - Industria Argentina - indicado en todas las afecciones respiratorias. Asma. Alergia. Bronquitis. Sinusitis. etc.", 2.- Tubo orofaringeo "Hudson RCI - One disposable Cat. No. 1167 - CATH - GUIDE - AIRWAY - 100 MM - No. 10, MEDIUM ADULT" y 3.- " Gel ULTRA SON - Gel conductor neutro - Medio de contacto conductor, soluble en agua, para procedimientos de diagnóstico y electromedicina. Permite la transmisión de ondas de manera eficiente. Hipoalergénico, no tóxico. No irrita ni mancha la piel y no daña los equipos. Elaborado y envasado por DAFTOR, VICTORIA - PBA - ARGENTINA. Res 155/98".

La razón de la prohibición es que "no se puede asegurar que éstos cumplan con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos tipos de productos médicos, por lo que revisten riesgo sanitario para los eventuales usuarios".