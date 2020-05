Camioneros y versiones: el día que la duda estacionó en el Puerto Seco

Ayer se confirmaron tres nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia cuyo nexo epidemiológico sería el contacto estrecho con un familiar que es camionero, justo después de que el gobernador Rodolfo Suarez y varios intendentes se reunieran para que se refuercen los controles a los transportistas. Pero esta mañana, la versión sobre un chofer con síntomas en el Puerto Seco encendió las alarmas otra vez.

El predio ubicado sobre la calle Independencia de Godoy Cruz presentaba, antes del mediodía, un panorama de tranquilidad en la que, por ejemplo, varios camioneros paraguayos disfrutaban del sol. Pero horas antes la situación habría sido distinta por la presencia de móviles policiales a la espera de personal del Ministerio de Salud, según un camionero chileno que llegó de Córdoba para continuar viaje a su país.

Es que, al ser consultado por MDZ, este chofer que prefirió preservar su identidad contó que los efectivos policiales apostados en la puerta del Puerto Seco le informaron que debía esperar para su ingreso porque en el interior había una situación relacionada al coronavirus.

"Llegué a las dos de la mañana desde Córdoba y había policías. Cuando pregunté a qué se debía me dijeron que encontraron gente involucrada con el coronavirus acá adentro del Puerto Seco. Igual me parece absurdo que te controlen a la salida y no al ingreso", comenzó diciendo el transportista.

El hombre que ingresó al lugar porque debía lavar el camión como se lo exigen, profundizó en la versión que recibió de los policías: "Me dijeron que habían personas infectadas, que tenía que venir el ministerio de Salud a fumigar, pero nunca se vio que vinieran a hacerlo", remarcó.

El Gobierno quiere reforzar los controles a camioneros

Con estas versiones instaladas, autoridades del IDITS (Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios), del que es parte el ministerio de Economía y está a cargo del Puerto Seco, se hicieron presentes en el lugar y descartaron estos trascendidos.

"Esta mañana muy temprano trascendió que un camionero proveniente de Chile tenía sintomas compatibles con Covid-19 y que se hallaba aislado en las instalaciones del Puerto. Ese rumor ha sido falso porque, primero, el Paso ayer estuvo cerrado por contingencias climáticas y se abrió hoy a las 9 de la mañana", explicó Nicolás Piazza, gerente general del IDITS.

El funcionario contó que al momento del inicio de las operaciones de este sábado había un solo camionero ingresante y que se le realizaron todos los controles correspondientes y los parámetros de aduana. "Se les hace control de temperatura a todos los camioneros, cuando ingresan y cuando salen, y el personal está debidamente protegido", ahondó Piazza.

Consultado sobre la presencia de móviles policiales durante las primeras horas de hoy, el gerente del IDITS no negó la presencia, pero la vinculó a controles necesarios para la seguridad del área. Según Piazza, la policía solo estuvo allí para "reforzar la tranquilidad de la zona, principalmente de noche".