Piden habilitar el turismo en Cacheuta y Potrerillos

Mendoza comienza a adecuar todas las actividades habituales a las nuevas exigencias sanitarias. Ahora Luján hizo oficial el pedido para que se permita el turismo interno en tres localidades de ese departamento. El intendente Sebastián Bragagnolo pidió que se habiliten cabañas y otros alojamientos en Las Compuertas, Cacheuta y Potrerillos.

El turismo es uno de los sectores más afectados por el aislamiento. Y el pedido de Bragagnolo es el primero que hace un intendente de Mendoza, tras la presentación de un proyecto de ley en el mismo sentido y también de la experiencia de Jujuy. "Dicho pedido radica en que la zona indicada de nuestro Departamento ya está exceptuada del cumplimiento del aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio desde el 5 de mayo, es decir que han pasado 15 días y no se han registrado casos positivos de Covid-19. Debemos considerar que la amplia superficie territorial y la baja densidad demográfica no da posibilidad de aglomeraciones ya que la actividad Turística que se solicitada flexibilizar es sólo alojamiento", argumenta el intendente.

Entre otras cosas, se permitiría solo el tránsito turístico por la ruta 82, que une la Panamericana con Potrerillos, cerrando el ingreso a la zona por la ruta internacional 7.

Estaría permitido el alojamiento en la zona y también algunas actividades recreativas, como las caminatas y el ciclismo de montaña. Pero no el acceso al río y al perilago de Potrerillos. "No estarán permitidas las reuniones al aire libre, asados en áreas públicas, etc. Tampoco está permitido acampar", indica el protocolo.

El Gobierno ha comenzado a tomar una mayor iniciativa en la apertura de la cuarentena. En un mismo día se autorizó a los shoppings y también a bares y restaurantes.

El protocolo propuesto para el turismo

1. Actividades permitidas

Apertura de cabañas con una ocupación máxima de 5 personas que respondan a un vínculo familiar directo (grupo familiar). La reserva del alojamiento debe ser realizada previamente y acreditada en controles, de acuerdo a los procedimientos implementados ad-hoc por la municipalidad.

Actividades de senderismo, ciclismo y trekking respetando las disposiciones generales establecidas para la emergencia al igual que en la zona urbana del gran Mendoza.

El resto de las actividades comerciales de la zona continuarán de acuerdo al protocolo de comercio establecido por el municipio.

No se permitirá el ingreso al perilago y a los cauces de ríos. No estarán permitidas las reuniones al aire libre, asados en áreas públicas, etc. Tampoco está permitido acampar.

2. Ingreso a la zona de habilitación de Protocolo

Se establecerán dos controles en Ruta en los siguientes lugares:

Subcomisaría de Blanco Encalada, en Ruta 82. Las Compuertas.

Subcomisaría de Potrerillos en avenida Los Cóndores.

Solicitando el cierre de ingreso por Ruta Nº 7 para dejar como un único ingreso a la zona por Ruta Nº 82.

3. Personas alcanzadas para hacer uso de la actividad turística Sólo se permitirá el acceso a la zona de referencia de la siguiente manera:

Personas que pertenezcan a un mismo grupo familiar con vínculo directo, que viajen en vehículo con un máximo de 5 ocupantes.

No se permitirá el acceso a través de colectivos u otro tipo de transportes.

4. Control en puntos de acceso

Los controles establecidos en los lugares anteriormente detallados realizarán el siguiente control:

Control de temperatura a los integrantes del vehículo.

Control de documentación de los ocupantes en el caso que viajen más de tres personas.

Completar una declaración jurada donde conste la actividad a desarrollar.

Acreditación de la reserva en el caso de alojamiento.

5. Circulación de personas en la zona

Toda la circulación de personas se realizará siguiendo las disposiciones provinciales a tal efecto al igual que en la zona urbana del gran Mendoza.

6. Protocolo de limpieza y desinfección de alojamientos

Los alojamientos cumplirán estrictamente de un protocolo de limpieza y desinfección dispuesto por el municipio a tal efecto. Además del cumplimiento del mismo, el municipio realizará, con personal propio, una desinfección del lugar previa a la entrega de la cabaña a los visitantes de modo de garantizar el cumplimiento de toda la normativa establecida para la prevención de la pandemia.

La Ocupación de los complejos al 50% (ej: en caso de tener cuatro cabañas, solo pueden estar alquiladas dos, dejando una libre de por medio, para mantener el distanciamiento social).

Suspender zonas comunes, como salas de juegos o desayunadores (el mismo se puede entregar a la cabaña, sin la necesidad de contacto alguno).

Suspender servicio de limpieza diario (reemplazar por la entrega de un kit de productos y elementos de higiene, para que los mismos huéspedes, puedan mantener la limpieza de la cabaña o habitación).

Luego del check out, se dejará ventilar la cabaña durante 24 horas hasta tener un nuevo ingreso.

Además de su correcta limpieza y desinfección.

7. Capacitación obligatoria especial en medidas preventivas Covid a todo personal que trabaje en los prestadores turísticos habilitados.

Capacitación online de acuerdo a los protocolos ya implementados por el área de Industria y Comercio municipal.

8. Entrega de kit de Cartelería municipal de prevención cada cabaña con Recomendaciones Visuales y número de denuncias.

En todo momento se pondrá a disposición del público y clientes información sobre las adecuadas medidas de prevención del Covid-19 y específicas de la actividad turística.

Las recomendaciones visuales harán mención al cumplimiento de las medidas generales para evitar contagios en la emergencia sanitaria:

Higiene de manos frecuente, con jabón líquido y/o alcohol en gel o alcohol 70%.

Cubrirse la nariz y boca con el pliego del codo o usar pañuelo descartable al toser o estornudar y descartar inmediatamente a lugar seguro. Luego higienizar las manos.

Uso obligatorio de protección facial que cubra nariz, boca y mentón. Tales como pañuelo, bufanda, tapabocas, etc.

Se debe comunicar y asegurar que las personas mantengan en todo momento entre sí, una distancia preventiva mínima de 1,50 metros.

Evitar contacto físico al saludar.

No compartir mate, vajilla y/o utensilios.

Deberán evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus.

Deberán limpiar periódicamente y desinfectar todos aquellos objetos de uso frecuente y de contacto.

Se debe exponer cartelería con medidas de prevención de contagios.

9. Acciones específicas ante la sospecha de un caso

Ante la detección de síntomas durante la estadía, se debe dirigir de inmediato al centro Covid de Potrerillos, para ser atendido por personal médico.

10. El Municipio asume el compromiso de: