ADEN Mendoza será parte de una campaña solidaria internacional

La gente de ADEN (Alta Dirección Escuela de Negocios) sostiene que, durante y luego de la pandemia, hay un nuevo mundo de los negocios: "Hoy no solo la salud está comprometida, sino también el entorno empresarial", considera, desde Mendoza, Raymond Schefer, especialista en Márketing e Innovación y uno de los promotores de esta idea global.

Como se sabe, ADEN es una red educativa internacional, cuya actividad principal es su Escuela de Negocios, focalizada en el desarrollo profesional de directivos y gerentes de empresas.

Por ello, ADEN ha lanzado una serie de acciones solidarias, como poner a disposición de ejecutivos y empresas workshops gratuitos online de formación ejecutiva, ciclos de conferencias online abiertas y para empresas, becas solidarias cuarentena, aseguramiento de los estudios mediante préstamos de honor, y un concurso para emprendedores que otorga becas a programas online.

En línea con estas acciones previas, ha diseñado esta Cumbre Latinoamericana de Management Online, donde se analizarán las nuevas reglas de juego de un mundo que busca recuperarse del COVID-19. Tendrá un costo por persona: U$S 20, y el valor de las entradas será a beneficio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

La misma tendrá lugar del 26 al 29 de Mayo. Se abordará detenidamente el impacto de esta crisis sanitaria mundial desde distintos ejes, analizando los cambios en las personas, su relacionamiento con el entorno y la sociedad, las transformaciones en las diversas áreas y estrategias de las empresas, y los cambios en las industrias con mayor incidencia en la economía.

Podés ver más info haciendo clic aquí.

Con un alcance internacional, pero con fuerte base en América Latina, se estima la concurrencia de 50.000 ejecutivos y profesionales que busquen una visión integral de sus organizaciones y un aporte de valor al mundo.

Contará con la presencia de reconocidos Expositores internacionales, entre quienes se encuentran:

Ken Segall: Lideró el equipo que creó la icónica campaña de Apple con el slogan de Think Different; Mitch Lowe: Co Fundador de Netflix; Juan Carlos Combariza: Director de Estrategia Comercial en Microsoft; Jeff Noel: Más de 30 años dirigiendo en Walt Disney Company; Dave Ulrich: Reconocido Gurú Internacional en RR.HH.; Isabel Noboa: Preside hace 23 años el Consorcio Nobis de Ecuador; Gustavo Grobocopatel: Presidente del Grupo Los Grobo; Luis Almagro: Secretario General de la Organización de los Estados Americanos; Fernando Poma: Presidente de Real Hotels and Resorts de Grupo Poma; Franklin Chang: Astronauta, record de viajes espaciales, Miembro del salón de la fama de la NASA; Alberto Padilla: Periodista Internacional experto en temas financieros y económicos.

Además, participará el Faculty Internacional de ADEN, desde su mirada experta y habrá instancias de debate entre los directivos de las empresas más importantes de la región.

"Como líderes tenemos el desafío de asegurar las fuentes de trabajo y encontrar nuevos caminos para refundar nuestra sociedad. Desde ya cuentan con la ayuda y el apoyo de ADEN, para asumir esta responsabilidad", cierra Raymond Schefer.

Contactos ADEN Mendoza

Directora ejecutiva: Sandra Castellano

Dirección: Rioja 460, Mendoza

Teléfonos: Atención Académica: 2617080766. Atención Comercial: 2613034950. Área de finanzas y proveedores: 2615966561.

E-mail: info@aden.org