Las Fuerzas Armadas montarán un centro de aislamiento en la Villa 31

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció hoy que las Fuerzas Armadas están construyendo un centro de aislamiento para tratar pacientes de coronavirus en el barrio 31 de Retiro, utilizando contenedores que cuentan con "aire acondicionado, calefacción y todo el equipamiento médico".



Rossi, indicó que "se están usando contenedores que la minera Barrick le cedió a las Fuerzas Armadas, porque estaban desarmando un campamento en San Juan".



Según se informó oficialmente, el Estado nacional pondrá a disposición un edificio cercano al barrio Padre Mugica (31) con 700 camas, que servirá como espacio de aislamiento, así como la realización de testeos.



"Nosotros trasladamos los contenedores y teníamos un espacio que la Justicia devolvió al ministerio de Defensa en la zona del apostadero naval. Con esos contenedores y otros que teníamos de las misiones en Haití estamos construyendo el centro de aislamiento", precisó hoy Rossi.



El ministro indicó que los contenedores tienen "todas las capacidades, con aire acondicionado, calefacción y todo el equipamiento médico que va a aportar el hospital naval Pedro Mallo".



"Estuvimos trabajando para dotar a este centro de los servicios de electricidad, cloacas y se lo comenté al Presidente y al jefe de Gabinete y se mostraron entusiasmados, y allí está la posibilidad de que se use para el aislamiento de la gente de la Villa 31", subrayó el funcionario.



En otro orden, Rossi dijo que las Fuerzas Armadas “siguen ayudando en el combate de la pandemia” y expresó que esta ayuda “incluso se está incrementando en todo el país”.



El ministro manifestó que “se siguen distribuyendo alimentos" y que en el conurbano están trabajando "en La Matanza, Quilmes, San Martín y Moreno”.



“Estas acciones se replican en todo el país, y venimos aumentando la cantidad de actividades. La única provincia en la que no participamos fue Catamarca, porque no tuvieron casos de coronavirus”, aclaró el funcionario.



Al ser consultado sobre la concentración de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires, Rossi evaluó que “siempre" se supo que iba a ser "el mayor foco iba a estar aquí" y que, ahora, lo que deben hacer es "mejorar el sistema hospitalario y la detección temprana de casos”.



En ese sentido, reseñó que “las Fuerzas Armadas tienen en el área metropolitana “tres hospitales centrales que se están equipando, además del hospital de Campo de Mayo”.