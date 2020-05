Dale a tu cuerpo poesía Macarena

Es bien sabido que la poesía nos inspira y nos conmueve y al hacerlo nos conecta con una mejor versión de nosotros mismos, es decir, nos conecta con nuestra esencia. Sin embargo, son menos conocidos -y no menos valiosos en los tiempos que corren- otros “beneficios” de leer o escuchar poesía.

Presentaré aquí sólo cinco beneficios de la poesía para mejorar tu calidad de vida.

1) Te vuelve más creativo

La poesía genera neuroplasticidad en el cerebro, literalmente te vuelve más creativo. Nuestro lenguaje cotidiano y utilitario estimula el cerebro en su área frontal, en cambio, algunas figuras de la poesía como el oxímoron (“dulce amargura”, por ejemplo) unen palabras que habitualmente no están juntas y esto produce nuevas redes neuronales, es decir, que físicamente amplían nuestra capacidad establecer conexiones entre conceptos.

2) Te ayuda a ordenar tus emociones

A veces, estás sintiendo algo que no alcanzás a definir en palabras y luego escuchás o leés un poema y decís "¡Eso es lo que siento! ¡Está hablando de mí!". Eso produce cierto alivio al poder verbalizar, ponerle palabras a lo que estabas sintiendo. Así te ayuda a ordenar ideas y explorar, desde nuevas perspectivas, tu mundo interno. La poesía es una balsa en la cual recorrer los deltas de tu alma o como ya ha sido dicho: la poesía es un barco que zarpa hacia vos mismo.

3) Alivia el estrés y fortalece tu sistema inmunológico

La poesía es para muchos una fuente de un inmenso placer y esto estimula la liberación de una sustancia llamada endorfina. Las endorfinas producen un estado de bienestar, en algunos casos tan intenso, que pueden aliviar dolores. Las endorfinas son consideradas los opiáceos naturales de nuestro organismo y pueden ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos de la industria farmacéutica. Además, ayudan a reducir los niveles de estrés y fortalecer así el sistema inmunológico.

4) Te da nuevas herramientas operar en el mundo

“Vivimos en el lenguaje”, dice el sociólogo y filósofo Rafael Echeverría: toda experiencia exterior, al ser captada por los sentidos, se convierte en una experiencia interior y entonces necesariamente es procesada a través del lenguaje. Por lo tanto, la casa de lo humano es el lenguaje. Entonces, ¿te parece importante tener las palabras necesarias y suficientes para poder expresarte? Cualquiera sea tu área de desarrollo, ampliar tu vocabulario, incorporar nuevas palabras a tu acerbo personal, es una herramienta básica para ser efectivo a la hora de expresar tus puntos de vista, defender tus derechos o nada más y nada menos que conquistar al amor de tu vida.

5) Te conecta con tu propósito de vida

Cuando te conectás con tu propósito vital sos como un barco que despliega sus velas, naturalmente y sin ningún esfuerzo te ves impulsado hacia adelante. Esta conexión se produce en tu dimensión más profunda: la espiritual. En mi experiencia como poeta, en la que he brindado más de 200 recitales de poesía y canción a lo largo de 15 años, muchas veces me he encontrado con personas que me han descripto esta situación y que, más allá de la emoción de ese momento, se han sentido “inspiradas” para hacer cambios en su vida. Cambios principalmente relacionados con reconectarse con aquello que los apasiona y que se habían estado negando.

En conclusión: ¿por qué dejar entrar poesía en tu vida?

Quiero preguntarte, ¿conocés alguna otra herramienta te vuelva más creativo, te permita conocer mejor tus emociones, fortalezca tu sistema inmune, te las palabras justas para hacerte escuchar y te inspire profundamente?

Podría darte cien argumentos más, sin embargo, todas estas razones utilitarias no son el motivo por el cual te invito a leer, escuchar, escribir y decir poesía. Te invito a entrar en poesía porque estoy profundamente enamorado de ella y, como poeta, no conozco una manera bella de compartir el amor.

Como digo siempre, la poesía es de quien le da casa. ¿Estás listo/a para abrirle tu puerta?