Artistas mendocinos a la deriva durante la pandemia

El arte también se ve afectado por la pandemia. Son miles los artistas en el país y en el mundo que se han visto afectados por las restricciones debido al brote de COVID-19.

Mendoza no es ajena a esta situación, cantantes, actores, músicos, bailarines entre otros artistas esperan que la situación mejore y hacer poder continuar con sus actividades. Un número importante de artistas realiza espectáculos y se dedica a la docencia, esta actividad pudo reinventarse a través de las clases online.

Sin embargo, aquellos que sólo cuentan con el ingreso de sus shows, hoy atraviesan una difícil situación.

Para conocer la realidad de los artistas, MDZ dialogó con tres referentes del arte en Mendoza. Son ellos los que relatan cómo es ser artista en tiempos de pandemia y cómo se vieron en la obligación de innovar para continuar trabajando mientras las actividades presenciales siguen prohibidas.

Mirá la video nota

"Siento que me cortaron las piernas, como si me hubiesen atado los brazos” cuenta Cristina Castro bailarina profesional y docente de danza. “Estuve diez días sin reaccionar, hasta que reaccioné y entendí que no tenía otra opción, había que adaptarse a la realidad”, cuenta la bailarina quien dicta clases de danza contemporánea a través de plataformas virtuales.

“Nunca habíamos pasado por algo similar, por esta idea de no poder hacer nada”, explica David Maya actor y docente mientras observa la sala del Teatro Cajamarca vacía, la cual permanece cerrada desde hace dos meses.

Maya es otro de los docentes que se sumó a la virtualidad a través de sus clases de teatro digitales.

Mariana Päraway cantante y docente, es otra de las artistas que tuvo que modificar su rutina en estos últimos meses: “pude mantener un gran grado de normalidad, tuve que aprender a usar algunas herramientas. Grabar no puedo y tocar tuvo sus momentos, lo dejé de hacer”. Mariana Päraway. Foto: Instagram Mariana Päraway

Los tres artistas coinciden en la necesidad de tomar medidas para colaborar con aquellos artistas que se encuentran en situaciones extremas y precisan ayuda.

Respecto a los protocolos consideran que es preciso avanzar en ciertas decisiones desde el gobierno. “Para mi hay que fijarse en otras comunidades qué se está haciendo y saber si es factible aplicarlo en nuestra ciudad”, opina Mariana.

“La colectividad de actores se ha organizado en comisiones, se han comunicado con la asociación de actores, con el INT (Instituto Nacional de Teatro) y Cultura de la provincia que están intentando hacer lo que pueden”, cuenta Maya. David Maya. Foto: Alf Ponce

“El tema del público va a ser muy difícil cómo van a organizarse, qué protocolos se van a usar para ver cómo llenar las salas” expresa Castro y agrega “los artistas necesitamos del público para poder plasmar en un escenario nuestra obra”.

“La cultura es una de las pocas cosas que ha quedado a la deriva”, agrega Mariana Päraway.

Los artistas añoran y viven como un sueño el momento en que vuelvan a pararse en un escenario frente a la mirada y oídos de su público. Como así también el día en el que dejen atrás la virtualidad y retomen las clases presenciales. Es por eso que nada los ha detenido en estos tiempos y continúan apostando a aquello que los inspira, el arte.

El show debe continuar.