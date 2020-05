Pesimistas y caóticos: éstos son los signos más afectados por la cuarentena

Casi dos meses de aislamiento total y una rutina nueva. La pandemia cambió la vida, pero no todos lo enfrentan de la misma manera. Y quienes son seguidores del zodíaco lo saben: no es lo mismo para todos. Por eso te contamos cómo afecta y cómo enfrenta la cuarentena cada persona según su signo.

Aries

Los amigos de Aries son fuertes, explosivos e hiperquinéticos. Al principio les costó, pero luego se acomodaron a la nueva rutina “entre paredes”. Y no hay límites para ellos: los arianos están encerrados físicamente pero su espíritu no tiene límites. Por eso desde clases de guitarra por Internet, hasta rutinas de entrenamiento “en casa” son parte de su nueva vida cotidiana. Problemas para quien comparta hogar con ellos, pero no tenga la misma energía. Pobres vecinos.

Canción de cuarentena: Don’t stop me now, de The Queen

Tauro

Les gusta la naturaleza, y son tozudos. También debió adecuarse: en vez de caminar por un parque o la montaña, debió conformarse con regar las plantas en el hogar y hacer una huerta casera. Su poder de resiliencia tapa la angustia que sienten.

Canción de cuarentena: Resistiré, de Dúo Dinámico

Géminis

Los geminianos llevan esta cuarentena hasta los extremos, como subido en una montaña rusa de emociones. De la risa histérica a la apatía, y del llanto desconsolador a la esperanza en poco tiempo. Puede estar meándose de risa viendo unos memes y de repente ser el tipo más depresivo de la casa, tanto que quitaría las ganas de vivir hasta a Jesús Calleja.

Canción de cuarentena: Canción de amor propio, de Ismael Serrano

Cáncer

Para ellos no es novedad: el aislamiento es su rutina habitual. El “quédate en casa” es lo ideal. Lo único que no soporta son las vídeos-llamadas de familiares y amigos. No se trata de ser antisocial, solo de elecciones y los de cáncer prefieren su propio mundo interior. Sensible a más no poder, necesita beber 5 litros de agua diaria para hidratarse y compensar los 4 litros de lagrimas que deja.

Canción de cuarentena: La llorona, de Chavela Vargas

Leo

Ellos no están muy felices entre las 4 paredes de su casa. Pero luchan: y su ego los ayuda y el espíritu competitivo no desapareció. También se puede transformar en el musicalizador del barrio a todo volumen.

Canción de cuarentena: Me duele la cara de ser tan guapo, de Los Inhumanos

Virgo

Aburridos, o perfectos. Según la mirada. Pero metódicos sobre todo. La nueva lista de tareas se agotó en la primera semana: orden, cronograma de limpieza, compras pautadas. Lo que otros piensan hacer, ellos ya lo terminaron.

No hay clases, pero los de virgo ya tienen el “título” de su nueva carrera online. Perfectos o aburridos. Según cómo se mire.

Canción de cuarentena: Cleanin’ Out My Closet, de Eminem

Libra

Lo sufren. Con su impronta de equilibrio por lo que el caos de la cuarentena no es su mejor estado. Su nuevo rol de “analistas” y consejeros los ayuda a sentirse útiles. En persona o por teléfono, son los consejeros de cada grupo.

Canción de cuarentena: Count on me, de Bruno Mars

Escorpio

Parecen tiernos animalitos de peluche, pero tienen espinas escondidas. Y las saben usar. Así que no te atrevas a molestarlo cuando está tranquilo si no quieres morir fulminado con su mirada, pero tampoco lo dejes abandonado a su suerte sin hacerle caso.

Canción de cuarentena: Sweet but psycho, de Ava Max

Sagitario

Al sagitario no le han puesto en cuarentena, ellos mismo ya sabían que esto iba a suceder así que lo eligieron solitos. El problema será cuando el confinamiento acabe y alguien le diga que puede salir de casa: entonces habrá riesgo de que se cree un agujero negro provocado por el orgullo del sagitario y que quede atrapado para siempre entre las paredes del salón. Pero no todas son cosas malas: su independencia y amor propio hacen que el sagitario sea uno de los signos que mejor llevan estos días de encierro. A menos que viva en pareja.

Canción de cuarentena: My Way, de Frank Sinatra

Capricornio

Lo peor que lleva el capricornio en cuarentena es poner Netflix y haber alcanzado el número máximo de pantallas. O llegar al supermercado y ver que hay una cola de más de 3 personas. O tener que elegir entre el papel higiénico blanco o con florecitas. Su nueva rutina está conformada por ansiedad, hipocondría y otros problemas. La tensión no le ha dejado leer ni un libro en esta cuarentena, pero en cambio se sabe todos los puntos de los decretos sacados por el gobierno de memoria.

Canción de cuarentena: El Hipocondriaco, de Nasta Super

Acuario

Creativos, libres, guapos, inteligentes y muy objetivos, los acuarios son mundialmente reconocidos como los amos del Universo y más allá. Tienen un certificado de manipulación entregado por “los dioses”. Canción de cuarentena: Aquarius, de The 5th Dimension

Piscis

Luchan desde siempre por ser los número uno en sensibilidad y apariencia de fragilidad. Pesimistas y sensiblones sí, pero tienen un truco para subir los niveles de endorfinas: se pasan los días preparando tartas y postres varios. Al final de la cuarentena tanto el piscis como todos los habitantes de su vecindario podrán saltar alegres: cuerpo lleno de azúcar, espíritu contento.

Canción de cuarentena: Sugar, sugar, de The Archies