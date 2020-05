Bancos de sangre: alertan que están en un 50% por debajo de lo óptimo

La Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (Aahitc), la mayoría de los bancos de sangre del país se encuentran entre un 40 y un 50% por debajo de la cifra óptima para alcanzar la autosuficiencia.

No obstante, aclararon que "pese al contexto por el coronavirus la situación mejoró parcialmente gracias a las campañas, pero aún falta”.



“Actualmente, gracias a las campañas de promoción de la donación de sangre por parte de organizaciones gubernamentales, las menos, y no gubernamentales, la situación mejoró parcialmente, estamos entre el 40 y 50% de la cifra óptima”, dijo Oscar Torres, titular de la Aahitc, quien en el inicio de la cuarentena por el coronavirus había advertido que la donación había caído hasta un 80%.



Entre las consecuencias directas de esa baja, Torres enumeró entre otras: “Se suspenden cirugías programadas, se retrasan tratamientos quimioterápicos, no se garantiza la realización de trasplantes de órganos, hay menos sangre disponible para las emergencias como hemorragias posparto, digestivas, por accidentes y heridas de armas de fuego”.



Al respecto, Gabriela Miguez, jefa de Hemoterapia del Hospital Posadas, destacó que tras un repunte de varias semanas gracias a campañas de concientización “en los últimos días empezó a decaer la cantidad nuevamente”.

“Para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes se necesitan alrededor de 40 donantes de sangre diarios y de 2 a 3 de plaquetas por día ya que nuestro hospital es de alta complejidad en múltiples especialidades”, contó Miguez.

Entre la importancia de donar resaltó que “se pueden salvar de 3 a 4 vidas. Aún no se ha podido lograr artificialmente algo que pueda reemplazar la sangre”.



Pablo Camino, responsable del banco de sangre del Hospital Italiano, relevó que “en la actualidad cuentan con un promedio de 15 donaciones diarias y se necesitan aproximadamente 85 para poder cubrir las necesidades de los pacientes”.

“Los donantes siguen siendo muy pocos con la complejidad actual; como la curva de infección de Covid-19 viene lenta por los menos en este hospital, empezamos a hacer procedimientos que estaban suspendidos y eso demanda mayor consumo de componentes”, resaltó.

La falta de educación sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, falta o escasa información en los medios de comunicación, horarios de donación acotados, miedo de la población a contagiarse durante el proceso y falta de dinero para trasladarse al centro, son algunas de las causas de esta baja.