¡Cuidado! Estas son algunas de las estafas que circulan en tiempos de coronavirus

En tiempos de pandemia de coronavirus, circulan distintos intentos de phishing, un tipo de engaño digital que circula por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales que asegura hablar en nombre de una empresa u organismo oficial, pero que en realidad busca obtener datos de los usuarios para luego realizar distintas acciones: suscripciones y contratación de servicios, creación de bases de datos o, como en el último tiempo, incluso intentar suscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Las denuncias por este tipo de engaños “aumentaron un 500% desde el comienzo de la cuarentena”, informó a Chequeado Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). ¿Cuáles son las alertas que recibieron de parte de usuarios durante las últimas semanas? Te las contamos a continuación:

La ANSES que no es

Una página en Facebook, con un posteo que dirigía a un sitio web similar al de la ANSES, buscaba obtener los datos de los usuarios para “verificar el pago del IFE” [Ingreso Familiar de Emergencia]. “Elegiste cobrar por Banelco y aún no te llega el código? Ingresa aquí para generar el código de extracción del cajero”, señalaba el mensaje. En la web pedían el anverso y reverso del DNI, y con eso tomaban los datos personales.

Ante la consulta de Chequeado, desde la ANSES explicaron que estas capturas son de un sitio falso utilizado para recolectar datos y que todo el trámite de cobro del IFE debe hacerse exclusivamente a través de la página oficial. En la última captura que pudo visualizarse el posteo llegó a tener 471 compartidos.

“La ANSES recuerda y reitera que no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail, como tampoco por SMS”, señalaron. En este sentido, en las últimas semanas, la propia secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, advirtió por Twitter que habían llegado correos apócrifos del organismo y reiteró: “ANSES NO PIDE DATOS POR MAIL. Solo se ingresan datos a través del sitio oficial anses.gob.ar” (sic).

También el organismo advirtió por los engaños por teléfono: “Ante el incremento de denuncias de estafas telefónicas durante la cuarentena obligatoria, sobre todo de llamados a personas en relación al trámite del IFE en los cuales se hacen pasar por personal del organismo, la ANSES recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir ningún tipo de datos de tarjetas de débito o claves bancarias, en ningún caso”.

Volkswagen no está ofreciendo canjes de autos

“Nos estamos comunicando de la Casa Central de Promociones de Volkswagen Argentina. Mi nombre es Martín Amado, asesor especializado en renovación vehicular. Lo contacto porque hemos seleccionado su vehículo usado para que pueda renovarlo en una importante liquidación de unidades cero kilómetro que está realizando la marca debido al sobre stock de unidades en nuestras plantas. Beneficios únicos, cuotas accesibles fijas, 0% de interés”, dice un mensaje que circuló en WhatsApp. Sin embargo, desde Prensa de Volkswagen explicaron a Chequeado que no existe tal división (Casa Central de Promociones) ni tampoco un plan de renovación vehicular de la empresa.

El falso mensaje de Walmart

Una promoción que circuló por redes, que ya fue verificada por Chequeado semanas atrás, mencionaba: “Por motivo de la cuarentena mundial, Walmart ha decidido enviar alimentos y medicinas a cada familiar del mundo”. Y a continuación aparece un formulario para completar el pedido.

“Tuvimos varios casos con fuerza las 2 primeras semanas de cuarentena”, explicó Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, a este medio. “Con regalos o bonos de compras, cajas de alimentos o sanitizantes. Pedían datos a cambio de nada”, agregó.

A la vez, Quiroga hizo un pedido a los usuarios: “Fomentamos que se informen por canales oficiales. Bajo ningún punto de vista estamos pidiendo datos para donar alimentos ni nada por el estilo. Por favor cualquier cliente que recibe este tipo de convocatoria validen los canales oficiales. Si está vigente va a estar comunicado en nuestras redes”.

No hay otra tarjeta alimentaria

“Estamos encantados de decirte que has sido seleccionado para obtener una Nueva Tarjeta Alimentaria. Beneficio inicial de $6550.65”, señala otro mensaje que circula por correo electrónico y por WhatsApp.

Desde el Ministerio Desarrollo Social de la Nación desmintieron esta información a Chequeado y explicaron que la tarjeta es automática para todas las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del cruce de datos que realiza la ANSES y las bases de datos de las AUH. Por lo tanto, “no se tramita en ningún lado, ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otra persona”.

También desmintieron desde la cartera que dirige el ministro Daniel Arroyo que existan “bonos semanales para alimentos y medicinas” (ver acá y acá), como circuló en otros correos y como ya verificó este medio semanas atrás.

Ojo con estos mails de Netflix

“Preciado miembro: no logramos realizar el pago con éxito, le comunicamos que deberá completar sus datos con el fin de evitar la suspensión de su cuenta. Actualmente su plan sigue vigente, si no actualiza su pago deberemos suspender su membresía. Por favor no se pierda de nuestras últimas películas, series, programas de TV y documentales”, señala otro de los mensajes falsos. Desde Netflix desmintieron a Chequeado este tipo de correos que circularon, que suelen servir para apoderarse de cuentas.

Movistar no mandó estos mails

Durante los tiempos en los que no estuvieron abiertos los Pago Fácil o Rapipago, llegaron estos mails de Movistar: “Debido a la pandemia reciente y la cuarentena decretada por el presidente. Entendemos que no podés pagar tu factura en sucursales Pago Fácil o Rapipago. Es por eso que te damos la posibilidad de cancelar con tu tarjeta de crédito o débito. Esto es para evitar el corte de tu línea” (sic), decía el correo electrónico que se viralizó durante algunas semanas. Estos correos eran también falsos.

Al respecto, la compañía advirtió a sus clientes “sobre la circulación de comunicaciones no emitidas por la empresa durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que tienen como fin obtener información de tarjetas de crédito y débito con fines fraudulentos”.

A raíz de esta práctica, la empresa brindó algunas recomendaciones que podrían ser claramente aplicables a otros rubros: revisar la URL; leer detalladamente el texto: muchas veces presentan errores de ortografía o tipeo; desconfiar de la solicitud de datos y nunca poner datos personales o datos de tu tarjeta de crédito; tipeá la dirección web en el navegador y nunca hacer click en un enlace recibido. Por último, recomiendan: “Ante la duda, no lo hagas. Este consejo es válido para cualquier mail o mensaje dudoso que recibas”.

¿Qué podemos hacer para frenar los contenidos falsos que buscan robarnos datos?

Azzolin señaló a Chequeado que lo fundamental es siempre revisar “canales oficiales y desconfiar por defecto de todo lo que llegue por mail, SMS o WhatsApp. Ante la duda, consultar con organismos oficiales (N de la R.: o la fuente original a la que señale la cadena o mensaje cuando se trata de una empresa o institución privada). No entregar datos personales de manera innecesaria. Tener mucho cuidado si quieren sacar foto del DNI para entregarte algo, negarse rotundamente”.

Es vital prestar atención a la fuente del contenido y no compartir aquella que no sea información verificada. Frente a una cadena de WhatsApp que dice “Reenviado”, por ejemplo, prestar especial atención, porque eso significa que el autor de ese contenido no está claro y no es quién mandó el mensaje.