Un destacado investigador italiano asegura que el virus es cada vez menos agresivo

El coronavirus es menos agresivo en comparación con el comienzo de la pandemia y desaparecerá antes que se logre una vacuna, aseguró este viernes Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán y uno de los mayores expertos italianos sobre el tema.

“Los pacientes de hoy son completamente diferentes de los de hace tres o cuatro semanas”, explicó Ramuzzi durante el programa Piazza Pulita. “Las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos continúan disminuyendo. Antes a la sala de emergencias llegaban 80 personas, todas con dificultades respiratorias graves. Hoy llegan entre diez y ocho que pueden ser enviadas a sus casas”, aseguró.

Ramuzzi, es reconocido por su seriedad y confiabilidad y por no exponerse antes de que las intuiciones de su equipo sean corroboradas por las evidencias experimentales.

Según el especialista la situación ha cambiado en todas partes, "no sé si ha cambiado el virus o si ha cambiado la carga viral de cada paciente, lo único que puedo decir es que parece que estamos enfrentando una enfermedad muy diferente a la que puso en crisis nuestras estructuras sanitarias al comienzo de la pandemia”.

"Las personas que se infectan hoy se encuentran mucho mejor en comparación con las que se contagiaron hace dos meses", confirma el investigador.

“Yo veo a estos enfermos que no son los mismos de antes, no es algo menor. (...) Estamos haciendo estudios y ya no conseguimos enfermos para hacer los estudios”, dijo el médico.

Además agregó que “si las cosas siguen como ahora” para cuando esté la vacuna, el coronavirus ya habrá desaparecido.

Para Remuzzi, al igual que muchos otros investigadores, una solución previa a la vacuna es el plasma de los curados para crear los anticuerpos con los cuales curar a los enfermos, esto permitirá que de a poco se pueda flexibilizar la cuarentena en el mundo.

“Es una solución muy antigua, ya se hizo con la polio y la gripe española. Ya hubo resultados y yo soy muy optimista de que el plasma funcione. Nosotros usamos un sistema innovador que extrae del plasma los anticuerpos que luego son inyectados en los enfermos. Pero es mejor no hablar de los resultados hasta cuando el estudio no haya finalizado”, afirmó el especialista italiano.