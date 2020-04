Denuncian a un veterinario mendocino por recomendar utilizar antibióticos para animales en humanos

Un veterinario mendocino fue denunciado ante la justicia luego de que se viralizara un video en el que recomienda inyectarse la droga Oxitetraciclina -comercializada como Terramicina por el laboratorio Zoetis- para combatir cualquier estado gripal, dando a entender que dicho antibiótico, que habitualmente se utiliza en animales, podría ser efectivo contra el Covid-19.

"Curo las virosis de los perros y los gatos con este maravilloso antibiótico Oxitetraciclina, y cada tanto, cuando estoy por viajar o tengo algún resfrío me lo inyecto”, asegura el veterinario Sergio De la Torre en el video que se viralizó. "Se dejó de utilizar en humanos porque produce una pequeña inflamación en la zona donde se aplica", agrega el hombre mientras se inyecta la sustancia en uno de sus brazos.

El señor Sergio De la Torre, denunciado por el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Mendoza pic.twitter.com/NA32a0ggEk — Facundo Mesquida (@jfmesquida) April 7, 2020

El Colegio de Médicos Veterinarios de Mendoza sacó un comunicado manifestando su "repudio y total rechazo al video". "Los dichos vertidos en el video no representan la postura del colegio y corren bajo la responsabilidad del señor Sergio De la Torre", indica el comunicado, y agrega: "El colegio no avala esta práctica, que no respeta la ética profesional, el apego a las leyes y a los códigos de buenas prácticas y profesionalismo que promovemos".

"Es nuestro deber como personal de la Salud transmitir información oficial con responsabilidad, sostenida científicamente y, sobre todo, llevar tranquilidad a la población. Tomaremos las medidas legales correspondientes y se iniciará de oficio un proceso en el Tribunal de Disciplina", completa el comunicado.

Luego de emitir el comunicado repudiando el accionar del veterinario, el abogado del Colegio de Médicos Veterinarios de Mendoza, Edgardo Stortini, presentó la denuncia contra De la Torre a pedido del presidente del colegio, Víctor García. La denuncia se radicó por la posible comisión del delito de ejercicio ilegal de la medicina, contemplado en el artículo 208 del Código Penal. "El señor De la Torre anuncia, publicita y promueve el uso en humanos del antibiótico Oxitetraciclina, promocionando la marca Terramicina del laboratorio Zoetis y ha subido el video a la red social Youtube", indica la denuncia contra el veterinario.

De la Torre también fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Médicos de Veterinarios de Mendoza para que analicen su accionar y apliquen las sanciones correspondientes. Al parecer, el médico veterinario grabó el video y lo subió a Youtube luego de que trascendiera una investigación llevada a cabo en Australia en la que se destacaba la efectividad del medicamento antiparasitario para animales Ivermectina para combatir el Covid-19. Sin embargo, aún restan realizarse muchos estudios para considerarlo un medicamento viable en humanos.