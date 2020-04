Eliana Bórmida. "De esto vamos a salir y no hay que demonizar a nadie"

Por Paola Arcaná

Eliana Bórmida es arquitecta y una figura pública muy reconocida y querida en nuestra provincia. No necesita mayor carta de presentación, dada su inmensa y exitosa trayectoria; prácticamente es una embajadora para los mendocinos y reconocida no solo a nivel nacional sino también internacional.

Eliana fue la primera protagonista de “MendozAprende”, un ciclo de charlas organizados por MDZ on line y Capacita Mendoza, que busca ponderar a los emprendedores en tiempos de crisis. Sus palabras no solo fueron enriquecedoras sino también contenedora.

En la entrevista, Eliana traza su visión sobre la realidad en “aislamiento”, pero también cómo se imagina el día después. Todo, con la interacción de la audiencia de MDZ que también pudo hacer preguntas.

-¿Cómo te impactó a nivel personal y empresarial esta crisis que estamos viviendo?

-De repente estamos en el cuento de la bella durmiente. Todo se paró. Sin embargo hay dos grandes diferencias respecto al cuento: no quedamos estatuas, sino que seguimos vivos, pensando, sintiendo cosas. Miedos, ansiedad, risas por las torpezas que vemos en nosotros cuando estamos solos. Tampoco tenemos un príncipe que nos va a rescatar sino que de este confinamiento debemos salir nosotros solitos. Es un momento muy desconcertante que cada quien lo esta viviendo con los propios filtros de su subjetividad.

En nuestra empresa trabajamos todo el día estamos muy conectados y de un día para otro no pudimos volver, entonces tuvimos que encontrar otro modo de reconectarnos, a través de las herramientas virtuales, que para mi fue todo un aprendizaje. Estamos en un periodo de prueba y error, no tenemos que tener miedo a las torpezas, no hay que ponerse nervioso sino pedir ayuda. Existe una red de auxilio mutuo que funciona en la vida cotidiana, ahora todo se volvió virtual pero esa red sigue existiendo solo que hay que acomodarla en su forma a las nuevas circunstancias.

-Esto habla de nuestra capacidad de adaptación, para darnos cuenta que podemos, que tenemos un talento escondido, una inteligencia para aprender todo el tiempo. ¿ Crees que esta crisis nos hace mas conscientes de la interconectividad que nos atraviesa?

-Somos seres conectados, y debemos ahora hacer el esfuerzo y poner buena onda para reconstruir nuestra red de contactos de buena manera. Hoy personalmente me encontré con mi casa, y me di cuenta que llevarla es otra empresa compleja, llena de tareas a lo largo del día: limpiar, cocinar, lavar, ordenar, que las amas de casa tienen muy sabidas y se menosprecia, pero que es una tarea compleja y muy valiosa.

-¿Cómo impactó en tu rubro esta crisis?

-Nuestro estudio tiene muchos rubros, sin embargo el más activo es la arquitectura de producción, bodegas y turismo. Si bien seguimos trabajando porque nuestro fuerte que es la creatividad sigue muy activa, necesitamos ver cómo están nuestros clientes, cómo se sienten, cómo están abordando ellos este tema. Hoy todo está parado y nosotros viendo cómo ellos se adaptan. Me pongo a pensar ¿Cómo se va a reestablecer todo esto? Hay gente que tiene que animarse nuevamente a invertir, arriesgar dinero, tiempo, planificar, organizar recursos de todo tipo para que la maquinaria se ponga nuevamente en marcha ¿Quiénes van a ser los que se animen? Me pongo en el lugar de ellos y me preocupa enormemente.

-Nos vamos haciendo conscientes de todos los factores que tienen que funcionar, de los que dependemos para que lo nuestro funcione. ¿Ves que hay optimismo en esto?

-En el mundo en que nos movemos, el de la creatividad, hay mucha esperanza sabemos que las maquinas se pueden volver a encender, cuando todo el panorama acoja para que esto pase. Desde lo político se están escuchando algunas cosas que son desconcertantes, como demonizar al inversor, al empresario; cuando son ellos quienes encienden la maquina. Yo soy una pequeña empresaria, me pregunto por qué nos agreden, como si todo dependiera de las personas que tenemos a cargo. Por su puesto uno piensa en ellas y nos preocupamos absolutamente por ellas, pero también tenemos que pensar de donde sale el recursos para que el trabajo pueda seguir y las remuneraciones seguirse dando. Es necesario que planteemos un panorama político sin demonizar a nadie sino trabajando en unísono y confiando en el otro, en los roles de cada uno.

Esta crisis ha generado algo maravilloso, roles sociales que estaban completamente escondidos, han emergido y se ha visto el valor y la importancia que ellos tienen en la sostenibilidad de nuestro mundo: recolectores, enfermeros, médicos, deliverys. Se han incluido estas personas de manera visible en nuestra red de afectos y contactos y esto viene para instalarse.

-Respecto de la cuarentena, cuál es tu criterio ¿Debe extenderse o ir hacia algo más gradual?

-Es un tema complejo que debe abordarse de diferentes puntos de vista. Por un lado la salud pública, de cada uno de nosotros y de todos, que debemos cuidarnos; y los mecanismos de prevención advierten que debemos estar guardados, y cada vez se va conociendo más cómo debemos protegernos. Por otro lado ver cuán preparados estamos en cada rincón del país para afrontar esta situación. Debemos prepararnos bien con mucha solidaridad, sin demonizarnos mutuamente y estando individualmente sanos, equilibrados en un estado de conciencia colectivo y amoroso. Por otro lado el tema económico, en que no soy experta, es un tema preocupante porque el inversor para poder poner en marcha esto debe contar con un marco de políticas que lo hagan amigable y que lo permita. Esto va a resurgir, en el mundo del turismo en Mendoza, el esfuerzo del gobierno y privados es increíble, la buena voluntad y el esfuerzo, ese capital humano está ahí esperando la oportunidad de empezar de nuevo.

-Un seguidor te pregunta ¿La arquitectura también se va a desarrollar digitalmente?

-La arquitectura va a tener cambios fundamentales en la manera de trabajar se va a trabajar mucho mas desde la casa, las conexiones virtuales van a ser más frecuentes y va a ser muy buena esta apertura. Hay algo sobre lo que me parece fundamental reflexionar y es repensar la ciudad.

Los grandes centros metropolitanos tenían la certeza que el mundo iba a girar en grandes metrópolis. Y este caso nos muestra que hoy la ciudad está paralizada, entonces ¿Estamos preparados realmente en estas grandes ciudades?, que hoy se ven como una gran utopía. Las culturas más desarrolladas se han alejado de la naturaleza, han roto un equilibrio y viven en el puro artificio. El campo esta invisible, lo hemos descuidado, para la gente es para ir un fin de semana, pero no es una experiencia de vida, no se sienten hijos de la naturaleza.

Quizás en Mendoza sea que su imponente cordillera y el desierto que nos permite ver como la energía del sol y el agua generan vida, tengamos una conciencia de naturaleza mas presente; sin embargo así todo el campo está abandonado y se ha demonizado la agricultura, siendo que la argentina tiene regiones enteras para desarrollar el campo, y se da, en cambio, el artificio de una enorme cantidad de otras actividades productivas muy importantes pero que jamás vana a superar la sustentabilidad de poder hacer uno mismo su propio alimento.

La vida de campo debiera que privilegiarse después de este evento terrible y poblarlo con comunidades autosustentables, sanas y muy interconectadas y las metrópolis frenarse un poco porque el mundo no puede vivir en el artificio hay que volver a conectase con la naturaleza, que es la vida.

-La crisis ha puesto en el tapete estas tensiones que mencionas: entre los políticos y empresarios, el campo y cuidad, hacia donde tenemos que crecer. ¿Qué otra cosa crees que vino a enseñarnos?

-Hace muchos años se viene hablando de la persona, el ser único que cada uno es. Todos somos individuos y diferentes, está en nuestra naturaleza, de lo que hay que estar atentos es que no prolifere el egoísmo que es muy distinto que la individualidad, que es el pulso de vida, así fuimos hechos. Pero debe ser una individualidad solidaria, es decir, que en su red de contactos es una buena persona, en eso se resume todo. Las malas personas no tienen partido político ni religación están en todas partes como también las buenas personas, ojalá que todo esto haga reflexionar para que las malas puedan neutralizadas por las buenas. El mundo tiene que mejorar la calidad de seres humanos, pero no en cuanto a su capacidad de crear cosas maravillosas sino en la capacidad de hacer las buenas acciones para con el prójimo y con uno mismo también.

La competencia es sana si se la maneja sana, si estoy frente a alguien que hace algo bien, no es la envidia la que tiene que funcionar, sino la admiración que me inspire para hacer el esfuerzo de estar a tono. Esa es la competencia sana, la mala es la que aniquila, la que critica destructivamente.

Hay que reflexionar mucho sobre esto. En estos días de mucha soledad me he mirado mucho a mi misma, con sinceridad y descubro cosas que no me gustan de mi y este encierro me da la oportunidad de ver cosas que no sabia de mi misma. Los sentimientos se deben cultivar hacia el bien y en este momento de soledad es una oportunidad para eso. Pasa mucho de la vida por ser buena persona. Hay que aprovechar, en este momento una de nuestras principal tarea es mirarnos y ser sinceros en lo que vemos y hacerse propósitos, esto no ocurre en vano, hay que sacar una buena cosecha de esto.

-¿A Eliana como le gustaría que fuera el mundo post crisis?

-El día después, me imagino la naturaleza verdeante, el sol brillante, las aguas claras. Estos días me he puesto a cultivar una planta, la he regado, visto crecer y dar flores. Hay que volver a entender lo que es la vida, esa pulsión de vida que tiene todo lo que nos rodea. Me imagino el hombre otra vez en contacto con la naturaleza, viviendo en ciudades de medio tamaño, con una huerta cosechando su propio alimento. ¿Cómo puede haber desnutrición en un país tan fértil como el nuestro? ¿Cómo vamos a hablar de sustentabilidad si no sabemos cultivar el propio alimento?

Me imagino el día después empezando a reestablecer el equilibrio perdido con la madre tierra.

-Otro seguidor te pregunta: seguro que esta crisis traerá cambios en la concepción de la arquitectura en el trabajo y en el estudio ¿ Cómo percibir el espacio físico desde el virtual?

-Los estudiantes de arquitectura y también algunos profesores, están muy metidos en la virtualidad y se olvidan que la compresión del espacio es una experiencia sensorial que se tiene que practicar con plena conciencia desde que uno se levanta hasta que se va a dormir, así se aprende arquitectura y el espacio, tomando conciencia. Tenemos un sexto sentido: el háptico, que es el que nos hace percibir con todo el cuerpo y de manera muy integrada el espacio que nos rodea. Si estamos atentos podemos sentir la distancia a la pared, el techo. Para desarrollar este sentido debemos chequear nuestros sensores corporales no solo la vista y tacto, sino para sentir la proximidad o lejanía, la luz, la sombra, la brisa, los sonidos.

Otra vez aparece esto de aprender a conectarnos con uno mismo para adaptarnos al mundo que viene. Uno de nuestros lectores dice que es el desconociendo de la realidad de los otros seres lo que nos aleja, ¿Qué opinas de eso?

El amor, tantas veces escuchamos hablar de eso y no se entiende aún que el amor es eso una conexión sincera, auténtica y buena con todos los seres vivos que nos rodean. Durante esta experiencia tenemos que empezar a activar nuestra red e incluir a todo lo que nos rodea, lo que está cerca y también lejos pero que conocemos, hoy lo que pasa por ejemplo en áfrica que entra en nuestra red de comunicación forma parte de nuestro mundo, no tenemos que sentirnos lejos de nadie sino cerca de todos y esa es la solidaridad que se tiene que basar en el amor, en el bien, en querer ayudar, en estar ahí y querer estar ahí.

-Un mensaje tuyo para los emprendedores y colegas jóvenes.

-Cuando empezamos con Mario Yanzón, no teníamos trabajo, ni experiencia, la oferta laboral era escasa. Optamos por la vida privada, por eso defiendo tanto el trabajo del empresario que empieza de cero. Era muy trabajadora y con Mario hicimos buen equipo, los dos éramos muy gasoleros. Por eso mi mensaje es no pretendan tener todo al principio, hay que aprender para crecer y sobre todo saber elegir lo que a uno le gusta y le sale bien, así el trabajo fruto va a ser un placer. Cada uno de nosotros viene con un don, hay que descubrirlo, arriesgarse, darse el espacio para encontrarlo, porque lo va a hacer, se puede.