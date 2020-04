¡No pueden olvidar el pasado!: estos son los signos más melancólicos del zodíaco

Todos tenemos una tendencia a recordar el pasado mejor de lo que fue, por lo que es una tentación muy grande aferrarse a él y nunca soltarlo. Pero entender que lo que pasó pasó nos ayuda a crecer como personas y es muy necesario para no pasarse la vida sumidos en la melancolía.

Hay signos, sin embargo, a los que les cuesta demasiado dejar atrás el pasado, y prefieren estar recordando hechos antiguos a enfrentarse al presente o a lo que se viene. También hay algunos que no parecen soltar el daño recibido, y sueñan con venganzas que nunca llegarán. Mirá en esta lista cuáles son los cuatro signos más melancólicos del zodíaco.

Aries

Un signo decidido y fuerte en muchos sentidos, pero que no puede olvidarse de las ofensas recibidas en el pasado. Si considera que alguien lo ofendió, revivirá ese momento hasta el cansancio, y a veces no podrá dejar de lado su violenta melancolía hasta que no considere sanada esa afrenta.

Capricornio

Los capricornianos tienen una memoria prodigiosa, que hace que les sea fácil recordar prácticamente todo lo bueno y lo malo que les pasó en su vida. Esto no significa necesariamente que todos los nacidos bajo este signo se entreguen a la melancolía, pero sí significa que tienen una tendencia mucho más grande a aferrarse a todos los recuerdos que los hicieron felices en el pasado. Muchas veces lo mejor que pueden hacer es aceptar que esos tiempos no volverán.

Escorpio

Los intensos escorpianos siempre tienen un ojo en el pasado. A pesar de su carácter vengativo, no sólo recuerdan las cosas malas, si no que tienen guardados todos los momentos importantes de su vida, y se resisten a más no poder a dejarlos atrás. Parte de esto se debe a que saben que sin esas vivencias no serían actualmente las personas que son, y prefieren tener muy en cuenta el camino que siguieron hasta el presente.

Cáncer

Los nativos de cáncer detestan el cambio. Aman que su vida se mantenga igual de comienzo a fin, y si por alguna razón esto no sucede, se agarrarán de los recuerdos para sentirse seguros, y es muy probable que terminen entregados de manera irremediable a la melancolía de los tiempos pasados. Son muy dados a obsesionarse con episodios puntuales, y los estudiarán minuciosamente, a pesar de que hayan sucedido hace años.