Un abuelo de 87 años es la tercera víctima fatal del geriátrico de Belgrano

El tristemente célebre geriátrico del barrio de Belgrano en Buenos Aires, cuyos pacientes fueron abandonados en plena pandemia de coronavirus, este miércoles se cobró una nueva víctima fatal al confirmarse la muerte de un abuelo de 87 años.

El abogado querellante Ignacio Trimarco, quien representa a algunas de las personas que residían en el hogar, dijo en declaraciones a TN que el hombre se llamaba Héctor Daniel Olivero y tenía alzheimer.

"Los dueños del geriátrico dijeron que cuando tuvieron conocimiento del primer caso positivo dieron aviso a las autoridades sanitarias de la Ciudad, pero al parecer nadie hizo nada. Esto es algo que deberá investigar la justicia", argumentó Trimarco, quien pidió por la detención de los dueños y que se los acuse del delito de abandono de persona seguido de muerte.

Ayer, temprano, se había confirmado el segundo fallecimiento de una de las residentes de Apart Incas. Era una mujer de 92 años llamada Esther. La primera en morir por el virus fue Angélica González, de 89 años.

La querella también presentó a la justicia un pedido para que se "ratifiquen las declaraciones testimoniales" ya que la "fiscalía está tomando estas declaraciones vía telefónica, y no se garantizan los derechos constitucionales".

Según el letrado, en esta modalidad "no se puede constatar la identidad de la persona que está declarando, no pueden verificar si son coaccionadas, o si leen, no participa ningún contralor; ni la defensa ni la querella y esto puede provocar futuras nulidades".