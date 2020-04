Un joven cruza el río Grande para recibir la tarea de su escuela

View this post on Instagram

El esfuerzo tendru00e1 su fruto ud83dudcaaud83dudc4f . En su cuenta del Twitter, el intendente de Malargu00fce, mostru00f3 parte de la cotidianeidad de Agustu00edn. Se trata de un alumno de 3er au00f1o de Escuela Albergue u201cMapu Mahuidau0026#34; de Bardas Blancas, que cruza con mercaderu00eda y su u0026#34;cartillau0026#34; para la tarea escolar, por encima del Ru00edo Grande en el Portezuelo del Viento. u0026#34;Asu00ed de generosa es la vocaciu00f3n que habita en el malargu00fcinou0026#34;, comentaba el intendente Juan Manuel Ojeda . #PortezueloDelViento #Malargu00fce #malargu00fcino #estudiante #educaciu00f3n #esfuerzo #Mendoza