Políticos, Reinas y famosos mendocinos enardecidos por "el mundial de provincias": ¡Mirá sus tuits alentando!

Al igual que ayer con la "semifinal" que se vivió contra Córdoba en el tuitero "Mundial de las provincias"; ya comenzaron a aparecer mendocinos reconocidos en esa red social arengando a todos a votar por nuestra provincia.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue uno de los primeros en plasmar su entusiasmo, y lo hizo con un creativo flyer en donde aparece Charly García en el icónico momento en que se lanzó a la pileta del céntrico hotel Aconcagua, algunos años atrás. Con la frase "say no more", dio a entender que Mendoza merece el primer puesto sin dudarlo.

También se expresaron la Reina Nacional de la Vendimia, Gisela Campos, Marcelino Iglesias, Josefina Canale, y algunas instituciones oficiales, como la Municipalidad de Godoy Cruz y el Departamento General de Irrigación.

A votar, mi amor!

Vamos a votar, mi amor!! https://t.co/9HDNQde4dS — Jose Canale (@JosefinaCanale) April 22, 2020

El mejor “fuego” de argentina es el que prendes para comerte un asado y tomarte un malbec — Mayra Tous (@MayraTous) April 22, 2020

¡Hay que votar por #Mendoza! Tierra de libertad de pensamiento. https://t.co/a0YuFhDMV4 — Marcelino Iglesias (@MIglesias2019) April 22, 2020

¡Vamos por la Copa, todos a votar! Llegó la final y seguimos firmes con el apoyo a nuestra querida #Mendoza uD83CuDF77 https://t.co/tMo3Ts9qHT — Muni de Godoy Cruz (@MuniGodoyCruz) April 22, 2020

Mendoooza mendoooza

Votá dale! uD83CuDF77uD83CuDF77uD83CuDF77 https://t.co/EeEVNzfyA3 — Victoria Abihaggle (@VickyAbihaggle) April 22, 2020

Pónganle por las hileeeeras

No pónganle huevo, delen https://t.co/bAxxln5t5E — Rocío Valdivia uD83DuDC51 (@RocioValdivia6) April 22, 2020