La poscuarentena: para volver a manejar siendo "más educados"

El necesario aislamiento obligatorio no es sólo sinónimo de limitaciones, también puede ser una gran oportunidad para capacitarnos en temas que, equivocadamente o no, considerábamos no prioritario. Un caso de estos puede ser la educación vial.

Y para ellos precisamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial propone aprovechar la cuarentena obligatoria para realizar el curso virtual de educación vial desde el hogar y sin tener que pagar un peso.

Durante la cuarentena obligatoria podés realizar el Curso virtual de educación vial para la ciudadanía desde tu casa y de forma totalmente gratuita. #CuidarteEsCuidarnos



Más información: https://t.co/WMST44Jzdf pic.twitter.com/Ln8rfuy4N5 — Seguridad Vial (@InfoSegVial) April 16, 2020

Esta propuesta tiene el objetivo de llegar a todos los ciudadanos con una formación en torno a la convivencia vial contemplando los diferentes roles que se desarrollan en el espacio público.

Contenidos