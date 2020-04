Tapabocas oligatorio: acatamiento total entre los mendocinos

Desde hoy a las cero horas rige en Mendoza la obligatoriedad de utilizar "tapabocas" con el objetivo de prevenir la propagación del coronavirus en la provincia. Sin embargo, ese elemento ya comenzó a ser de uso frecuente desde hace varios días, incluso antes de que entrara en vigor el decreto que reglamenta su utilización.

Tal como viene ocurriendo en los últimos días, algunos consiguieron los barbijos descartables o lavables, mientras que otros adecuaron bufandas o los fabricaron con retazos de telas.

El aislamiento obligatorio se mantiene en todo el territorio nacional, pero quienes deban salir tienen que hacerlo con algún elemento que les tape la boca y la nariz. En caso de no hacerlo, serán sancionados.

Las personas que no cumplan con la disposición y circulen por la vía pública sin barbijo recibirán una multa de $5.000. Si están dentro de un comercio sin "tapabocas, la multa será de $10.000 para el local comercial. Y si se trata de un supermercado, la multa será de $50.000 para el establecimiento comercial.

El decreto del Gobierno provincial indica que el tapabocas debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. A partir de hoy se controlará "el uso de elementos de prevención facial, que cubran nariz, boca y mentón para circular en la vía pública, ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Provincia de Mendoza".

Cabe resaltar que las personas no podrán subir a ninguna unidad de transporte público si no tienen un cubrebocas. "Dispóngase la prohibición de acceso a cualquier medio de transporte público de pasajeros, a quienes no cumplan con la obligación estipulada", indica el decreto.

La norma también faculta a los municipios para controlar, de forma concurrente con el Gobierno provincial, el cumplimiento de lo dispuesto. Lo recaudado con las multas será destinado a los sistemas de salud de la Provincia o del Municipio, según quien constate la infracción.