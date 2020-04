La realidad crítica de las terapias intensivas en la Argentina

Las terapias intensivas en la Argentina y el mundo atraviesan una importante crisis más allá del impacto de la pandemia de coronavirus, debido principalmente a la poca valoración de sus profesionales por parte de las autoridades gubernamentales y educativas, mientras los médicos, enfermeros y kinesiólogos intensivistas trabajan a destajo para contribuir a la contención de la enfermedad y asistir en la rehabilitación de los pacientes con insumos y recursos no siempre suficientes.

Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y Jefa de Sala de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, explicó en conversación con el programa No Tan Millennials, de MDZ Radio, que "estamos trabajando mucho, armando protocolos de trabajo para todo el país", dijo Reina.

Asimismo explicó que la profesión se encuentra en profunda crisis en todo el mundo por la poca cantidad de profesionales con la que cuenta la especialidad, realidad de la cual Argentina no escapa. "Es una especialidad que no se conoce, hay un déficit terrible. No está en ninguna currícula médica de las universidades, por lo que se tiene que incluir para que se conozca", señaló categóricamente.

Además señaló que el intensivista es una especialidad que está tratando de conseguir mejores condiciones laborales, como reducir las horas de guardia, ampliar los turnos de descanso. "Muchos intensivistas no tenemos un solo lugar de trabajo", contó Reina.

"Hoy tenemos pocas camas ocupadas. Hay cirugías reprogramadas y se han reducido mucho los accidentes viales, eso permite contar con un 50% de las camas disponibles. Hay muchos lugares donde ya se han habilitado varias camas y salas para cuidados intensivos. Se puede ampliar aún más si se cuenta con los profesionales y la tecnología adecuada", dijo la especialista.

Sobre la discriminación que sufren los trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Reina manifestó que "el personal de salud no va a contagiar a otros. El personal de salud circula porque tiene que acudir a los hospitales. Nos tenemos que cuidar entre todos y dejar de lado la discriminación porque no nos lleva a nada".