Coronavirus: según la OMS, el 80% de los casos se concentra en sólo tres países

En el marco de la reunión informativa diaria sobre estado del virus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó hoy que ya hay un total de 95.265 casos reportados de Covid-19 a nivel mundial y 3.281 muertes.

Si bien el coronavirus preocupa al mundo, el 80% de los casos se concentran en tres países. China, con más de 80.000 casos es el país con más contagios, seguido por Corea del Sur, con más de 6.000, y por Irán, con más de 3.500. Italia está casi a la par de Irán, ya que cuenta con 3.200 casos confirmados y más de 40 muertes solo en las últimas 24 horas.

"Fuera de China, se informaron 2055 casos en 33 países. Alrededor del 80% de esos casos continúan viniendo de solo tres países", informó Tedros en una conferencia en Ginebra.

En las últimas 24 horas China reportó 143 nuevos casos. La mayoría continúan siendo reportados desde la provincia de Hubei, y 8 provincias no han reportado ningún caso en los últimos 14 días.



Según los relevamientos de la OMS, algunos países están informando un gran número de casos, mientras 115 países no han reportado ninguno.



En ese sentido, desde la OMS precisaron que 21 países confirmaron solo un caso y cinco que tuvieron infectados no informaron casos nuevos en los últimos 14 días.

"Vemos signos alentadores en Corea del Sur, el número de casos reportados recientemente parece estar disminuyendo y los casos que se informan se identifican principalmente de grupos conocidos".



Tedros hizo un llamamiento a los países del mundo a actuar rápido y con determinación para evitar una mayor propagación del virus: "A esta epidemia se la puede hacer retroceder, pero sólo con un enfoque colectivo, coordinado e integral que involucre a todos los gobiernos. Hacemos un llamado a todos los países para que actúen con rapidez, a escala y determinación clara".



"Aunque seguimos viendo la mayoría de los casos de Covid-19 en un puñado de países, estamos profundamente preocupados por el creciente número de países que informan casos", lamentó el dirigente.