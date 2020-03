Mendocinos hacen máscaras de protección para el coronavirus y piden donaciones

View this post on Instagram

INFO IMPORTANTE ud83dudc47ud83cudffc . ud83dudc49ud83cudffd Si sos de Mendoza, tenu00e9s una impresora 3D y ganas de hacer, sumate al grupo de Tu00e9legram junto con los demu00e1s makers: https://t.me/COVID19_3DMakers_MDZ . ud83dudc49ud83cudffd Para donaciones de insumos materiales (filamento de impresiu00f3n 3d PLA 1.75mm o ABS de 1.75mm o PETg de 1.75mm; fijador para cabello Roby ROJO -de esa marca y lu00ednea porque es la que mejor funciona como adhesivo en el proceso de impresiu00f3n-; lu00e1minas tamau00f1o A4 y de 200/240 micrones de acetato o pvc, tapas cristal de carpetas A4, radiografu00edas de acetato limpias -se limpian con lavandina o cloro-; y elu00e1stico de algodu00f3n o poliu00e9ster de 2cm de ancho), por favor comunicarse al correo covid19makers@gmail.com. . ud83dudc49ud83cudffd Para donar fondos, se puede hacer la transacciu00f3n a travu00e9s de Mercado Pago en el siguiente link: https://linktr.ee/covid19makers.mdz. Podu00e9s ayudarnos a fabricar una ($100), cinco ($500) o diez ($1000). Tambiu00e9n se puede donar por la misma APP de Mercado Pago, haciendo click en u201cenviar dinerou201d y donde dice u201cIngresa un nombre, e-mail o telu00e9fonou201d escribir la direcciu00f3n: covid19makers@gmail.com. . ud83dudc49ud83cudffd FB https://fb.me/covid19makersmdz . ud83dudc49ud83cudffd Instagram @covid19makers.mdz