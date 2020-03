Cuarentena: así se pueden hacer videollamadas grupales en Whatsapp ¿las vas a hacer?

Sin dudas cada día el coronavirus afecta más y más a las personas. Además teniendo en cuenta que el presidente, Alberto Fernández solicitó que las mismas se queden en sus casas para evitar el contagio, en tanto que las juntadas entre familiares y amigos parecen estar cada vez más lejos en estos momentos.

Sin embargo gracias a la tecnología existen diversas variables para pasar el tiempo y poder compartir momentos con personas que no esten fisicamente en el mismo lugar que uno. La aplicación que sirve como solución al aislamiento es nada menos que Whatsapp que no solo ha sido adoptada como herramienta on line en los colegios si no que también sirve para hacer juntadas entre amigos sin tener que romper con la cuarentena.

La herramienta que brinda Whatsapp es la videollamada grupal donde la misma no solo es muy simple si no que también es muy rápida de realizar y hasta podes interactuar con cuatro amigos o familiares al mismo tiempo sin tener que tener un contacto físico con ellos.

A continuación te detallamos los pasos para hacer las famosas videollamadas grupales:

Abre el chat de grupo con las personas que quieras llamar

Hacer clic en llamada grupal

Selecciona las personas con las quieras hablar

Presionar llamar