Médicos y pilotos, los héroes de la gente en tiempos de coronavirus

El coronavirus está poniendo a prueba a gran parte de las personas de todo el mundo y no solo en cuestiones de salud, si no también en la solidaridad, el compromiso y el profesionalismo de quienes desarrollan funciones claves para contribuir con que el virus no siga expandiéndose.

El grueso de la población observa estas actitudes y, en un momento de gran sensibilidad y humanidad por lo que nos toca enfrentar, también se toma un tiempo para hacer visible la tarea de estas personas y agradecerles a través de las redes sociales, el gran canal comunicativo de esta época.

Sin dudas los primeros en ser reconocidos son los médicos, enfermeros y todo el personal de salud que día a día se enfrentan cara a cara con el coronavirus y hacen todo lo posible para informar y prevenir los contagios y para tratar adecuadamente a aquellos que ya han contraído el virus.

Me mejor amiga del mundo mundial vive en Sevilla, está guardada en su casa como todes allá, me manda esto, prepárense a llorar de emoción. pic.twitter.com/rKweMLDshg — López SERÁ LEYuD83DuDC9A (@julianlopezok) March 15, 2020

Pero otro grupo de trabajadores que ha comenzado a ser altamente valorado es el de los pilotos, azafatas y personal aéreo en general ya que también pone su salud en riesgo al trasladar desde un país al otro a, por ejemplo, personas que han quedado varadas y necesitan regresar a casa.