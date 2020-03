Argentinos varados en Italia: la respuesta del consulado en Roma

La empresa Aerolíneas Argentinas ayer canceló 14 vuelos previstos para este mes y abril con destino a Italia, como también vuelos con destino a Miami y Orlando, Estados Unidos, a causa de la epidemia del Cornavirus (COVID-19). Los vuelos cancelados por Aerolíneas a Italia corresponde a los días 12, 16, 18, 19, 22,26, 28, 30 de marzo y 4, 6, 10, 12, 19, 26 de abril.

A raíz de este hecho son muchos los argentinos varados en Italia y desde Roma, la cónsul Lucia Dougherty explicó a "Uno nunca sabe" (MDZ Radio) que ya han resuelto muchos problemas de cambios de pasajes de argentinos y que se encuentran asistiendo a los argentinos que quieren volver al país.

Esto dijo Lucia Dougherty a MDZ Radio:

“Estamos trabajando a full. Hemos solucionado muchos problemas de cambios de pasajes de argentinos. Todos los argentinos con problemas que se comuniquen con nosotros para que le brindemos la mejor opción al 3356031207. Estamos totalmente operativos para atenderlos. Quiero destacar la tarea que realiza Aerolíneas Argentinas en Roma, que está trabajando en una forma excelente. El problema es con los vuelos a Madrid porque allí están cancelando vuelos. El contagio es muy simple y fácil, entonces la forma de no contagiarse es que una persona no entre en contacto con otra persona, entonces el gobierno italiano a ordenado que la gente permanezca en la casa, se han cerrado las escuelas, las universidades y los museos. Está todo vacío porque la gente está resguardándose. No hay un caso de argentino contagiado de coronavirus. Ahora estoy trabajando para embarcar a todos los argentinos que se acercan al consulado".

