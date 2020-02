Primer colegio Google del interior está en Mendoza

Desarrollar la capacidad creativa y de trabajo cooperativo de los alumnos, enseñanza personalizada y entretenida. Una escuela donde se aprende inglés desde las salas 3 y que en lugar de un "fastidioso" tiembre, lo que suena al inicio de cada recreo es una canción pedida por los alumnos, Colegios Google.

"Google quiere tejer una red educativa. Tejer con red de algoritmos que expliquen por qué un colegio de Finlandia tiene el nivel que tiene y en Bolivia tiene otro resultado, y eso lo hacen con análisis de datos", afirma Claudia Gómez directora general y fundadora del colegio María Reina, y explica en "No tan millennials" la experiencia de la primera escuela Google del interior del país, situado en Mendoza.

Gómez contó que no aplican los sistemas tradicionales de educación. Por ejemplo, los chicos trabajan (no en la totalidad de las horas) con computadoras desde muy pequeños y no llevan tareas a sus casas. "La idea es que cuando salgan puedan disfrutar de sus otras actividades, y que sus padres no estén pendientes de las tareas. Los cuadernos quedan en el colegio".

Además, dijo que no tienen las estructuras habituales de composición del aula, los chicos no se sientan uno detrás de otros en bancos individuales, sino que trabajan de manera grupal y, según la asignatura, van cambiando de cursos.

"La idea es que los docentes sean facilitadores pero que, siempre manteniendo la autoridad necesaria, no sean esa imagen justamente autoritaria que baja un conocimiento, sino que entre los propios estudiantes puedan ir generando el conocimiento compartido", explicó la directora.

Detalles del proyecto

"En 2018 elaboramos un proyecto de colegio. Hicimos cinco para la DGE y la idea era que sea inglés, y también incluir ciencia, arte, tecnología, matemática y educación emocional".

"Google no financia esta entidad sino que las capacita. En cuanto al costo de la cuota, en nuestro colegio la primaria está en $7 mil y $5.600 mil la salita de cuatro".

"Los chicos de 4 y 5 tienen talleres de robótica".

"A partir de sala de 3 tienen inglés, a través de juegos y arte. Cuando empiezan de más chicos es mejor".

"Queremos innovar, es decir, hacer las cosas diferentes, en lugar de usar timbres para el recreo ponemos canciones. Los chicos lo van pidiendo las canciones".

"Las materias no se imparten en forma tradicional, entonces aprenden jugando".

