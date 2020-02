¿Alguna vez los viste enojados?: estos son los signos más tranquilos del zodíaco

No es que hagan yoga o estén permanentemente ejercitando su relajación, si no que algunas personas son tranquilas por naturaleza. Los astros indican, entre otras cosas, quienes son las personas más tranquilas, esas que parecen no inmutarse con nada, y trasmiten paz.

Estos maestros de la calma, ya sea por su temperamento o porque simplemente no pueden evitarlo, tienen un alma serena que contagia la tranquilidad, por lo que son compañeros ideales para las personas inquietas.

Mirá en esta lista cuáles son los signos más tranquilos del zodíaco.

Acuario

Los acuarianos hacen un viaje en su vida que los lleva de no tener paz a ser de los más tranquilos de todos. Claro, hace falta que pongan mucho de sí para conseguir esta evolución, pero una vez que dejan atrás las tribulaciones que los persiguen, alcanzan una calma superior que los hace las personas ideales en los momentos de crisis.

Libra

Equilibrados en todo aspecto de su vida, los librianos se destacan por la calma que parecen mantener en todo momento. A veces son un poco nerviosos, pero lo cierto es que la balanza está siempre buscando el equilibrio, así que por cada vez que parecen perder el control hay otro momento de paz igualmente intenso.

Escorpio

Es más la calma que muestra que la que tiene por dentro. Los nacidos bajo este signo tienen un autocontrol impactante, que les permite no mostrar la agitación que muchas veces sienten. Su esfuerzo por mostrarse tranquilos, sin embargo, hace que la mayoría de las veces realmente consigan estar tranquilos, por lo que terminan siendo una fuente de serenidad inigualable.

Tauro

La propia personalidad de los taurinos está marcada por la calma. Su carácter fuerte hace que siempre se sientan muy seguros en cualquier situación, lo que inevitablemente los lleva a sentirse tranquilos pase lo que pase. También influye mucho su fuerza de voluntad, ya que si deciden tranquilizarse, no habrá nada que los ponga nerviosos.