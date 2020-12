Cosmética vegana: tips para elegir bien y evitar estafas

El consumo consciente es tendencia. Preservar el planeta, cuidar la tierra y el agua junto a los seres vivos que habitan la naturaleza. Así, los nuevos hábitos de consumo van ganando espacio y llegan a alcanzar todos los rubros.

En particular, el sector de belleza viene siendo cuestionado por maltrato animal, ya que algunos productos basan su producción en testeos sobre animales. Ratones, monos, conejos han sido utilizados en laboratorios con este fin.

Sin embargo, ya son muchas las marcas que modifican estas costumbres para apostar a la producción sin sufrimiento animal o "cruelty free".

Además, muchas "influencers", tanto en Latinoamérica como en el mundo, están comprometidas con la sustentabilidad y el cambio de paradigma en la cosmética. Un claro ejemplo es el de "Connie Isla", activista y cantante argentina.

Distinciones clave: cosmética sustentable, orgánica, vegana o natural

La cosmética sustentable es un enfoque que engloba el cuidado de todos los procesos que intervienen en la fabricación de cosméticos a nivel macro, sin descuidar ninguna instancia, desde que no se trate de un producto probado en animales hasta que sea biodegradable.

También, que se haya fabricado con productos orgánicos sin pesticidas, siliconas, ingredientes modificados genéticamente, sin fragancias sintéticas, en envase reciclable y sin derivados del petróleo.

Una cosmética vegana puede no ser necesariamente sustentable. Puede no incluir derivados de animales pero aún así utilizar siliconas, por ejemplo.

En el caso de una cosmética orgánica, se refiere a que no se utilizaron fertilizantes ni pesticidas en los cultivos de los ingredientes necesarios para la fabricación de ese producto.

¿Todos los productos naturales son sustentables?

No necesariamente. Por supuesto que en todos los casos utilizar productos naturales tiene la ventaja de que al tratarse de productos de origen natural y mantener una estructura similar a la dermis, se absorben y asimilan mejor que los productos artificiales, evitando posibles reacciones adversas o alergias.

¿Es lo mismo vegana que orgánica?

No. Si bien la cosmética vegana es una de las tendencias más notorias, no es lo mismo. Para que un cosmético sea vegano no basta con que no haya sido testeado en animales, sino que no puede tener ningún ingrediente animal.

En el caso de la cosmética orgánica, está elaborada a partir de materias primas, es decir de los productos derivados de la tierra o cultivos que no tienen ningún tipo de fertilizantes o agroquímicos.

Pero esta gama de productores la belleza no es algo que pueda sintetizarse en un laboratorio. Está vinculada a una visión del mundo, la salud, el cuidado de los seres vivos y la tierra.

Comunicación engañosa en los productos de skincare

Etiquetas promocionadas como “vegano“, “orgánico“, “ecológico“ y “cruelty free“ que aparecen en packs de maquillaje o cuidado facial pueden no ser tales.

Para que un producto cosmético sea “vegano“ no debe contener ingredientes de origen animal, ni derivados, ni ácidos lácticos o miel, además de ser “cruelty free“, es decir, no utilizar animales para testear.

Menos exigentes son los productos “vegetarianos“ que sí pueden tener ingredientes derivados de animales.

Aprender a leer etiquetas o la información al poder

Toda la información debe estar detallada en la etiqueta y el nombre de la misma debe corresponder con estas especificaciones, aunque no siempre lo hacen y por ello, el consumidor responsable tendrá que desarrollar un aprendizaje en este sentido.

Si bien existen entes reguladores es conveniente saber que los productos cosméticos están obligados a incluir en su etiqueta el listado de ingredientes.

A diferencia de la alimentación, se usa la nomenclatura internacional INCI.

Si bien esto puede resultar complicado, los ingredientes más frecuentemente utilizados en cosmética vegana son fáciles de identificar y son los productos producidos por las abejas como polen, miel y cera. Los derivados de la leche y el huevo, también.

Otros son más difíciles de distinguir son:

Carmín (CI 75470) es un extracto de un insecto parásito. Guanina (CI 75170) que es un derivado de las escamas de pescado que otorga brillo nacarado al labial, las sombra de ojos y los shampoos. El colágeno. Se obtiene de cartílagos animales o algas, aunque suele estar aclarado. Lanolina. Se extrae de la lana y es la grasa protectora de las ovejas, suele ser utilizada en cremas hidratantes. Caprylic o capric es un ácido extraído de la leche. Glicerina. Se obtiene de la grasa animal y está presente con términos como gricerol o gricerlys.

Por último, otra información útil es saber que la Sociedad Vegana y PETA (Asociación por el Trato Ético de los Animales) otorga certificaciones y esto suele estar comunicado por las marcas de forma destacada.