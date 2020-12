Horror: le entregó su hija a un hombre por un cajón con pollos y verdura

Una nena le reveló a su abuela que la madre entregó a su hermana de 14 años a un hombre a cambio de un cajón con pollos y verduras, pero además confesó que era víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro y que si no hace lo que la madre le ordena es golpeada.

La dramática historia trascendió en la localidad santiagueña de Río Hondo cuando la abuela y la nieta merendaban juntas. Allí la mujer le preguntó por qué su hermana de 14 años se había ido de la casa y la nena confesó lo sucedido. "Mi mami la cambió a su amigo por un cajón de pollo y verduras, pero ella no se fue", dijo la criatura según el medio local Nuevo Diario.

La adolescente de 14 años que fue entregada por su madre vivía con ella y con su padrastro en El Manantial, pero desde hace unos meses convive con un hombre de 34 años en la localidad de Chañar Pozo de Arriba, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Las Termas.

Además de revelar que habían entregado a su hermana, la nena le confesó a su abuela que era víctima de abusos sexuales por parte de la nueva pareja de su madre. "Me dice que si no hago lo que ella me ordena, me va a golpear", dijo la criatura y además le mostró las marcas que tenía en el cuerpo, producto de constantes agresiones físicas.

La abuela de las víctimas denunció el hecho y la mujer le contó a los efectivos que se había enterado en ese momento que “su nieta no se había fugado del hogar”, como le había informado su hija y en realidad había “entregado en concubinato” a su hija mayor a cambio de un cajón de pollo, verduras y mercadería.