Carnavales 2021: feriados, protocolos y todo lo que hay que saber

El 2021 comenzará con su primer feriado del 1 de enero, pero sin dudas los feriados del Carnaval de febrero son los más esperados. Estos tendrán lugar el lunes 15 y el martes 16 de febrero, y habrá que tener en cuenta los protocolos de seguridad del destino que se elija.



Ambos feriados son decretados nacionales y no laborales. El auge del carnaval en Argentina se centra en Gualeguaychú, Entre Ríos, con sus comparsas, colores, música y shows. Sin embargo, hace pocos días se informó que se cancelará el evento por la pandemia de coronavirus.



La Comisión de Carnaval local de la provincia informó que el Carnaval del País 2021, considerada la mayor fiesta de cielo abierto en Argentina, no se llevará a cabo por la situación epidemiológica y, en este sentido, para no contribuir con la emergencia sanitaria.



El carnaval de Gualeguaychú comenzó a fines del siglo XIX. Desde hace años, anualmente se presentan unas 12 carrozas, más de 1.000 integrantes en las comparsas y esto genera más de 1.500 puestos de trabajo, lo que será una crisis para la provincia.



Sin embargo, al ser fin de semana largo, los argentinos podrán viajar por el interior del país cumpliendo las medidas que exige cada provincia. Para saber cuáles son los requisitos se puede ingresar a la página del Gobierno.



Son pocas las provincias que no piden ningún testeo para ingresar, como Chubut, donde se permite también la libre circulación. Cada una tiene la potestad de elegir cuáles son sus condiciones. Tierra del Fuego, Corrientes, La Rioja, Misiones, San Juan son algunas de las provincias que exigen PCR negativo.

Brasil: cancelan el histórico carnaval de Río de Janeiro

El país vecino es sin duda uno de los exponentes del carnaval a nivel mundial y para los argentinos es un clásico empalmar el fin de semana largo de febrero con sus vacaciones. Brasil permite el ingreso a todos los extranjeros, pero hay que tener en cuenta que el año que viene cancelarán los carnavales.



Según la Liga Independiente de Escuelas de Samba, que organiza el evento, la nueva fecha dependerá de la existencia y disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus. La intención es posponerlo para julio, pero también depende si el Gobierno brasileño acepta declarar el feriado nacional en ese mes.



Con más de 166.000 víctimas fatales, Brasil es el segundo país con mayor número de muertos por la pandemia, después de Estados Unidos. Realizar un carnaval con miles de personas podría desatar una masacre en Brasil, que no puede controlar la pandemia.