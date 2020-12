¿Estaba ebria? Pierde cabalgando a caballo y su travesía es viral

Una joven norteamericana se hizo viral en TikTok porque mostró una travesía a caballo por México. Se trata de una turista que se perdió explicando que estaba ebria, extraviada y sin poder pedir ayuda porque no hablaba español, sin imaginar que en apenas unos días acumularían más de 10′000,000 de reproducciones.

Según contó en las redes sociales al final pudo llegar a salvo a su hotel gracias al caballo, que sabía el camino de regreso.

“Hola, TikTok. Actualmente me encuentro en alguna parte de la jungla de México, y no hablo español, y estoy en un caballo, y me embriagué, y no sé cómo llegué aquí”, dijo.

Y como “Nadie aquí habla mi idioma, no sé hacia dónde voy. Solo sé que estoy en un caballo”, agregó. “Me siguen diciendo cosas, pero yo no las entiendo. Estoy asustada, porque no sé cómo montar a caballo”, precisa, aunque sin dejar de mostrarse sorprendida por el predicamento en el que se encontraba. El video viral fue ampliamente compartido en TikTok y varios usuarios publicaron sus propias reacciones al verlo expresando su preocupación por la joven, otros queriendo saber qué pasó al final y algunos criticándola por exponerse de esa manera.

¿Ya lo viste?

