iPhone en Argentina: ¿Cómo evitar estafas al comprar?

No es una novedad que se escuche la existencia de algunos vendedores falsos que intentan engañar a los compradores. En el caso de iPhone en Argentina, en medio de la cuarentena, una joven intentó vender su iPhone y un estafador se provechó de sus errores para quedarse con el celular.

La increíble estafa con la compra de un iPhone

En este caso en particular, el estafador se quedó con el teléfono, según el fallo que realizó Mercado Libre. La joven estudiante de derecho compartió su caso con la venta de un iPhone, expresando su angustia ante el hecho:

“Te genera mucha impotencia, sinceramente. En mi caso vendía mi celular porque necesitaba realmente la plata, más en estos tiempos que corren. Esta persona que se contactó conmigo primero se ganó mi confianza por WhatsApp y después me termino estafando. Me quedé sin el teléfono y sin el pago que me había realizado. Tuve que iniciar una demanda en la Justicia”.

El estafador básicamente jugó con el sistema y con sus derechos como comprador, asumiendo que conoce perfectamente las políticas de Mercado Libre. Independiente de cómo prosiguió el caso, los voceros de esta compañía explicaron que toda estafa se da a partir de la violación de las normas de la plataforma.

Y particularmente en este caso, el supuesto estafador conocía cuáles son las políticas de la empresa que, una vez violadas, hicieron que la misma lo termine reconociendo a él como la supuesta víctima.

¿Qué errores se cometen en las compras online?

Las estafas que se observan a diario, suceden por no cumplir con las reglas que cualquier plataforma determina al momento de comprar o vender un producto. Hay cierta información que se debería conocer para evitar estafas al comprar:

El gran error es publicar datos privados , como número de teléfono o direcciones, algo que habitualmente lo hacen muchas personas.

, como número de teléfono o direcciones, algo que habitualmente lo hacen muchas personas. Publicar un mismo producto 2 veces . Nunca debería suceder esto, ya que la entrega de uno de ellos, no se va a realizar ni rastrear por la plataforma en la que se esté efectuando la compra-venta.

. Nunca debería suceder esto, ya que la entrega de uno de ellos, no se va a realizar ni rastrear por la plataforma en la que se esté efectuando la compra-venta. Otro grave error que se ve habitualmente, es que en la plataforma donde se está realizando la compra-venta, seleccionan una forma de envío y luego por privado, establecen otra.

¿Cómo evitar estafas al comprar?

Hoy en día, comprar y vender un iPhone mediante plataformas, es algo habitual, debido a la imposibilidad que tienen muchos de viajar al exterior. Debería ser algo 100% seguro, pero lejos de eso, existen quienes se aprovechan de la situación actual de cuarentena, y se dedican a estafar.

Para evitar ser engañado ante los ingeniosos de las viejas tretas, existen recomendaciones a tener en cuenta:

Detectar a los estafadores que comúnmente se hacen pasar por una entidad de beneficencia, un funcionario, un familiar o un negocio comercial de confianza, entre otros.

Hacer búsquedas exhaustivas en internet, ingresando el nombre de la compañía, del producto o toda la información necesaria, relacionado con palabras como “comentarios”, “queja” o “estafa”.

Con la tecnología actual, se tiene acceso a los datos privados fácilmente. Por esa razón, no se debe confiar en lo que indican los mails que se reciben a diario, ni las llamadas telefónicas.

Nunca pagar por adelantado a cambio de una promesa.

Considerar diferentes opciones de pago según la plataforma en la que se esté queriendo realizar la compra.

Verificar el historial del vendedor, haciendo una búsqueda en internet, consultando a un experto, hasta incluso compartirlo con un amigo antes de avanzar con la compra.

Desconfiar de los ofrecimientos de pruebas gratis.

Negarse cuando piden un depósito y luego hacer una transferencia para devolver el dinero. Solo elegir los pagos o cobros en Mercado Pago .

. Evitar operar por fuera de Mercado Libre.

Suscribirse para recibir gratuitamente las alertas de estafas, últimas noticias y consejos en la página oficial de la FTC y recibirlas directamente en la bandeja de entrada.

También, se puede acceder a publicaciones que advierten ciertos usuarios con tutoriales elaborados para detectar a los estafadores. Según datos oficiales, los delitos por internet en lo que va este 2020, aumentaron un 50%.