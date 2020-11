Insólito: un tuit de Amazon desató una oleada de memes por Malvinas

Twitter da para todo, y hasta el mensaje más inocente puede desatar una catarata de respuestas inesperadas, o, en este caso, una avalancha de memes.

Lo que sucedió fue que un habitante de Malvinas consultó a la cuenta de ayuda de Amazon por qué no podía ver la Autumn Nations Cup 2020 en su casa, y la respuesta fue que Amazon no brindaba ese servicio a los clientes que no estuvieran "basados en el Reino Unido".

Esto desató la locura de los argentinos que leyeron el mensaje, ya que entendieron que esto significaba que para Amazon las Malvinas no son inglesas, y por ende son argentinas.

A pesar de los miles de mensajes que llegaron, desde Amazon evitaron hacer alguna aclaración, aunque muchas personas consideraron que el tuit no indicaba eso, sino que explicaba que el torneo de rugby sólo podía ser emitido en la isla.

Los memes

Amazon dijo las Malvinas son argentinas!!! pic.twitter.com/je6W2PdlVg — Cande Hernández (@candehernandezz) November 17, 2020