6 claves para desarrollar la Inteligencia Emocional en la familia

Sin lugar a duda, la pandemia del coronavirus surgida a fines del 2019 puso de relieve la importancia de las emociones para poder afrontar mejor los desafíos. La inteligencia emocional es la disciplina que, desde la psicología, busca definir y ayudar a entender este proceso interno que vive cada persona, con el objetivo de encauzar las reacciones emocionales y los sentimientos en una forma más asertiva.

Es en el marco de la familia donde se pueden construir las bases de las competencias personales y sociales propias del modelo de Inteligencia Emocional que ha popularizado el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, entre otros: la autoconsciencia, el autocontrol, la motivación, las habilidades sociales y la empatía.

En la obligada convivencia que impone el distanciamiento social han aparecido varios inconvenientes intrafamiliares: cómo convivir pacíficamente y no quedarse en el intento; de qué forma promover a que los menores puedan reconocer sus emociones y acompañarlos en el proceso; y cómo aprender sobre el beneficio de contar con este tipo de inteligencia relacional.

Las mismas preguntas podemos trasladarlas a todos los ámbitos donde interactuamos con otras personas, ya que somos seres emocionales por naturaleza. Sin embargo, es en el marco de la familia donde se pueden construir las bases de las competencias personales y sociales propias del modelo de Inteligencia Emocional que ha popularizado el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, entre otros: la autoconsciencia, el autocontrol, la motivación, las habilidades sociales y la empatía.

6 pasos para lograr ser una familia con Inteligencia Emocional

Estas claves ayudarán a encauzar mejor la dinámica en la familia, y cuanto más se practique, más rápidamente se verán los resultados:

1 - Entrenarse en comprender las emociones de los demás

Todos sentimos todo el tiempo; por eso la cualidad de poder comprender el proceso que está atravesando cualquier miembro de la familia es sumamente importante. No se trata de justificar, sino de entender. Herramientas: hacer preguntas abiertas donde se promueva que la persona pueda expresarse. Preguntarte internamente “¿cómo me sentiría si yo estuviese en su lugar?”. Brindar apoyo y presencia, sin necesidad de dar consejos ni observaciones adicionales.

2 - Expresar las emociones apropiadamente

Hay momentos de alegría, diversión y risas, y también de tensión, enojo, furia e ira. Una familia con inteligencia emocional aprenderá a sopesar ambos estados, buscar calmar las espirales de negatividad y buscar reequilibrar las emociones (auto regulación). Herramientas: dar espacio a la expresión de lo que se siente, y poner límites cuando se empieza a herir a los demás. Buscar espacios neutrales para tratar temas delicados. El “se felicita en público, se llama la atención en privado” típico del ambiente laboral también funciona en el marco de la familia. También es necesario observar profundamente cada manifestación emocional para intentar ver qué hay por debajo, qué se está queriendo expresar y quizás sale de una forma inapropiada.

3 - Las familias con Inteligencia Emocional se enfocan en expresar afecto

El cariño, cercanía y afecto genuino es un puente catalizador de las emociones que comúnmente llamamos “negativas”. En verdad, las emociones son neutras: es la reacción que tenemos ante lo que nos sucede lo que le coloca la etiqueta de positivas o negativas. Herramientas: co-crear rituales de afectividad que se pueden hacer en distintos momentos. Utilizar las habilidades de cada uno de los miembros de la familia: habrá quien es mejor dibujando que hablando, otros, dialogando: todo podemos utilizarlo para desarrollar estas habilidades diariamente.

4 - No se sienten criticados: practican el feedback

Feedback es retroalimentación, donde una persona apoya a otra a crear resultados superadores. En este tipo de familias es habitual que se comenten las oportunidades de mejora, expresadas en el momento y el tono apropiados. El feedback no es dar consejos: sino observar desde la perspectiva individual las acciones de los demás, intervenir comentando impresiones en primera persona, y luego, si la hubiese, alguna oportunidad para mejorar. Herramientas: aprender habilidades de feedback y comunicación asertiva; eliminar juicios, interpretaciones y el querer “leer la mente” de la otra persona. Preguntar antes de dar feedback a cualquier miembro de la familia. No dar consejos si no se piden.

5 - No se sienten juzgados: apreciando las diferencias

Otro aspecto esencial para la inteligencia emocional en la familia es que aprecian la diversidad de enfoques, carácter y personalidad entre todos. Y de esas diferencias se buscan los puntos en común para maximizarlos. Herramientas: trabajar colaborativamente en construir el alma de la familia, desde las disonancias, y buscar “sonar” armónicamente. Pedir ayuda en habilidades que un miembro no posee y otro sí, para aprender mutuamente del dar y recibir. Focalizarse en los puntos de contacto, más que en las discrepancias. En una discusión, resaltar lo que tienen en común y recapitularlos claramente para fijar esas concordancias entre ambas personas que están atravesando ese momento.

6 - Hay buena comunicación y confianza

La inteligencia emocional familiar se nutre del diálogo y las conversaciones de calidad. Sería complejo lograr acordar con los demás si no existiesen estos espacios. Sin embargo, en muchas familias no se los tiene en cuenta. Herramientas: crear tiempos sin pantallas para charlar e intercambiar información. Organizar tareas que deban realizarse en equipo. En toma de decisiones que afecten a todos, preparar el terreno por parte de los adultos, y escoger por consenso de la mayoría. Abrir espacios para escuchar cuando un miembro no la está pasando bien, y evitar querer minimizar lo que comparte, e incluso su silencio. Es necesario respetarlo.

Daniel Colombo

Facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 30 libros. LinkedIn Top Voice América Latina 2019. Miembro de John Maxwell Team. Co-fundador de NecesitoCoaching.com

www.danielcolombo.com

SUSCRÍBETE gratis a mi Newsletter: https://www.danielcolombo.com/pages/newsletter/

Mis libros: www.amazon.com/author/danielcolombo

Podcast en Spotify y todas las plataformas

Linkedin.com/in/danielcolombo

Instagram: daniel.colombo

YouTube.com/DanielColomboComunidad

www.facebook.com/DanielColomboComunidad

Twitter @danielcolombopr