Mendoza también aporta universitarios para la vigilancia epidemiológica

Actualmente se cuentan por miles los estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la medicina y la enfermería participan en varias provincias como voluntarios para realizar tareas de vigilancia epidemiológica ante la pandemia de coronavirus, seguimiento de casos, contactos estrechos, vacunación y contención de adultos mayores.



La exigencia de los sistemas sanitarios llevó a recurrir a esquemas de voluntariado estudiantil. En ese sentido, funcionarios, autoridades de las universidades y los futuros profesionales destacan de estos universitarios el compromiso con la comunidad y la experiencia enriquecedora en el contexto pandémico.

En Mendoza, desde el inicio de la cuarentena obligatoria, estudiantes avanzados de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo comenzaron a trabajar junto con profesionales de la salud como voluntarios en el Contact Center habilitado por el Gobierno provincial para consultas sobre coronavirus.

"La tarea realizada por los estudiantes resultó fundamental para realizar el teletriage de casos sospechosos y la activación del protocolo epidemiológico correspondiente", destacaron desde esa casa de estudios.

Melisa Ávila, estudiante avanzada de Ciencias Médicas reconoció que "haber sido voluntaria del 0-800 durante ya medio año ha sido gratificante. Siendo aún estudiantes, estar en la primera línea de batalla y ser un eslabón tan importante para combatir esta pandemia, ha sido bastante enriquecedor para nuestra carrera".





Chubut aplica desde hace una semana el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino (Detectar) en sus principales ciudades con la participación de "rastreadores", denominación con la que se identifica a los voluntarios que concurren a las viviendas para encuestar a los vecinos y determinan si pueden o no ser positivos a Covid-19.



"Es una tarea sencilla pero muy metódica, si de la entrevista surge que el encuestado puede ser un caso se lo deriva a una escuela cabecera del barrio previamente acondicionada donde el grupo familiar es sometido a una encuesta más exhaustiva en la que participan alumnos avanzados de enfermería", explicó el ministro de salud de Chubut, Fabián Puratich.



Mabel (24), una estudiante de enfermería que participa del llamado "triage" de clasificación de pacientes en Comodoro Rivadavia, dijo que "es muy enriquecedor como experiencia y en lo personal también es una forma de realizarme como parte de la comunidad, porque yo concibo mi futura profesión así, al lado de la gente y siendo parte de un modelo sanitario preventivo".



En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, el subsecretario de Extensión de la Universidad Nacional del Sur, Martín Jasson, dijo que "estudiantes de medicina y enfermería llevan a cabo un seguimiento telefónico de los contactos estrechos y casos sospechosos de personas con coronavirus o de casos confirmados o de las que están en aislamiento".



Son alrededor de 36 estudiantes que trabajan de lunes a sábado 4 horas diarias. Hay estudiantes avanzados de medicina que, por teléfono, hacen el denominado triage telefónico en la línea 147 del hospital municipal ante consultas de síntomas o información respecto la Covid 19.



En Córdoba, cerca de 4.500 estudiantes avanzados de las carreras médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) colaboran en forma rotativa como voluntarios en el Centro de Operaciones de Emergencia.



El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Rogelio Pizzi, indicó que la decisión de ser parte activa en la emergencia sanitaria, se da ante la "responsabilidad social comunitaria que tiene la facultad para identificar las necesidades y ayudar a brindar soluciones".



Con estudiantes avanzados de medicina, enfermería, nutrición, kinesiología, fisioterapia, fonoaudiología, laboratorio y tecnología médica, permanentemente se da apoyo al sistema de salud provincial y federal. Los voluntarios 'ad-honorem' realizan vigilancia epidemiológica, seguimiento y contención de adultos mayores geriatrizados en toda la provincia.



En Santiago del Estero, 34 estudiantes y 14 docentes de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) y 40 alumnos de Psicología de la Universidad Católica local (Ucse) se sumaron a la red de acompañamiento y contención de pacientes con Covid-19 en aislamiento domiciliario que coordina el Ministerio de Salud provincial.



Florencia Durán, de 22 años y alumna del 5°año de medicina, comentó que ser voluntaria en este contexto "es muy gratificante porque me siento más cerca de mi rol profesional y a nivel personal saber que estoy aportando aunque sea una pequeña ayuda, en esta situación difícil y delicada que nos toca afrontar me genera un sentimiento muy lindo y motivador".



En Neuquén, el Gobierno provincial incorporó en septiembre 23 médicos egresados este año de la Universidad Nacional del Comahue.



El gobernador Omar Gutiérrez dijo que "se trata de un dispositivo que se establece por primera vez y tiene el aval de todas las autoridades" y señaló que "los nuevos profesionales ayudarán al personal que se encuentra saturado después de 6 meses de emergencia".



En Salta, estudiantes del último año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán -que estudian en la sede salteña- fueron especialmente capacitados para participar como colaboradores en el plan Detectar.



El objetivo de esta formación fue preparar y sumar voluntarios al trabajo preventivo territorial y que los estudiantes participen en la búsqueda activa de los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de coronavirus.

Fuente: corresponsalías de la agencia Télam