Los 3 tips para recordar tus sueños a la perfección

Absolutamente todas las personas tienen la capacidad de soñar, otra cosa distinta es no recordarlo. Es por eso que te dejamos los 3 tips para que te sea más factible poder recordar la actividad de la mente en el periodo de descanso.

Buen descanso

Los sueños se originan cuando nuestro organismo está en la etapa de sueño distinguida como REM (Movimiento ocular rápido, por su sigla en inglés). Mientras el cuerpo descansa, nuestro cerebro sigue activa con los sueños. Es fundamental evitar una cena pesada, es recomendable una cena ligera como una ensalada, beber abundante agua y evitar cualquier tipo de bebidas alcohólicas y medicamentos.

La mayoría de los individuos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por noche para alcanzar la cantidad de descanso adecuado. A las personas que duermen menos de 6 horas les cuesta recordar los sueños, dado que los más largos y más vívidos ocurren al final del ciclo de sueño.

Crea un ambiente de descanso tranquilo. Elimina los ruidos y las distracciones que puedan evitar que sueñes profundo. Si es necesario, utiliza tapones en los oídos y asegúrate de tener cortinas oscuras que bloqueen la luz del exterior.

Mentalización

Repetir la frase “Recordaré mis sueños” tres veces antes de quedarse dormido es la recomendación del profesor de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard que se especializa en el sueño y la cognición, Robert Stickgold. Ten el convencimiento real de que vas a poder conseguirlo.

Diario de sueño

No importa que no recuerdes nada, escribe la emoción con la que has despertado, detalles, objetos y todo lo que se te venga a la retina en ese momento, los recuerdos se hilvanaran en tu mente lentamente.

Consejo: Puedes refrescar la memoria cuando te colocas en la misma posición que estabas mientras dormías. Prueba colocar tu cabeza en el mismo lugar de la almohada, pon tu cuerpo de la misma forma, cierra los ojos y no pienses en otra cosa.

Anota fecha y que sensación tienes en el momento de despertar, comienza escribiendo el título del sueño. Y una escueta descripción. Apunta cualquier cosa que se te venga a la cabeza aunque no tenga ningún sentido. Si tienes que dibujar algo también es buena idea hacerlo.

Es importante la constancia en esta etapa.

Ejemplo para recordar escribiendo un diario de sueño.

Sábado, 25 de Enero. TITULO: Volar por los aires.

Descripción del sueño: Caminaba por calles solitarias con mi pareja de la mano. Era de noche. De pronto empezamos a correr y por las calles sin rumbo y lentamente nos elevamos por los aires, superando arboles y edificios.

¿Qué sentimientos te origina el sueño?

Miedo a caer al suelo.

¿Cómo actuabas durante el sueño?

No podía expresarme libremente y sentía un ahogo en el pecho.