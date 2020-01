Guía para el pequeño inversor argentino

La toxicidad de esta situación afecta, tanto a las empresas inversoras como al ciudadano. Conseguir un crédito para realizar una inversión en el país es prácticamente imposible, porque los tipos de interés oscilan entre el 55% y el 90%. Pero el ciudadano no se queda al margen de esta situación: resulta bastante peligroso dejar los ahorros en un banco y los argentinos buscan alternativas para guardar sus ahorros, buscando huir de los efectos destructivos de la inflación.

La soluciones de las empresas

Los proyectos empresariales buscan vías alternativas de financiación, apostando por la creatividad para concretar sus proyectos: a través de plataformas de crowfunding conocidas mundialmente, en donde empresarios, artistas o escritores presentan sus proyectos para poderlos financiar y llevarlos a término.

Las soluciones para el ahorrador

Como se ha dicho, resulta bastante peligroso dejar los ahorros en las cuentas corrientes de los bancos argentinos y los ciudadanos buscan fórmulas alternativas. Así, pueden encontrarse un sinfín de fórmulas en donde depositar los ahorros y que, además, se pueda obtener un rendimiento. Y esto es algo que no sólo están haciendo los argentinos, sino que se trata de nuevas fórmulas que se están llevando a cabo en todo el mundo para obtener ingresos extra.

Gracias a la plataforma Mejorbrokerdebolsa.com podemos saber y entender todas estas alternativas para invertir nuestros ahorros de manera segura y con las plataformas más fiables.

Criptomonedas

Las criptomonedas son unos archivos digitales que, a priori, fueron diseñados para hacer de dinero virtual. Se utilizan como medio de intercambio, al igual que lo hacemos con el dinero tradicional y también puede servir como reserva de valor al igual que el oro, el valor refugio por excelencia desde siempre.

La primera criptomoneda que apareció en el mercado, en 2009, fue el Bitcoin y, a día de hoy es la más importante de todas, liderando el ranking en cuanto a capitalización del mercado. Al cabo de algo más de una década desde entonces, han empezado a proliferar otras criptomonedas basadas en la misma tecnología o similar, conocidad como “Altcoins”.

La opción más extendida para comprar criptomonedas es comprándolas directamente a través de casas de cambio, siendo muchísimas las plataformas para hacerlo. Es importante asegurarse muy bien de que la plataforma es fiable.

Pero hay otros métodos para aprovechar las cotizaciones tanto del Bitcoin, como de otras criptomonedas. Ya no hace falta comprarlas y mantenerlas en la cartera electrónica a la espera de un buen momento para venderlas y obtener ganancias. Es el llamado trading con criptomonedas.

Dentro de la oferta de un bróker ahora también tienen cabida este tipo de inversiones, como también la tienen otras inversiones más tradicionales y que pueden tener también muy buenos resultados para el inversor, como el mercado Forex o la inversión en bolsa.

Invertir en Forex

Invertir en Forex no es otra cosa que invertir en el mercado de divisas. Desde su origen en el siglo XX, el mercado de divisas no ha dejado de crecer, siendo actualmente el mercado con mayor volumen negociado del mundo. Pero no es oro todo lo que reluce, porque la mayoría de estudios realizados sobre el tema, afirman que el porcentaje de perdedores en Forex supera el 90%, lo cual supone una cuota de fracaso muy alta.

Así, es necesario acudir a operadores con experiencia para tener garantías y poder acceder a beneficios con estas inversiones. Una persona que apenas lleve uno o dos años con poca formación no debería invertir en Forex por sí mismo.

Invertir en bolsa

Muy similar a la inversión en Forex, la inversión en bolsa. Hoy en día, gracias a Internet, es posible invertir en mercados de todo el mundo, pero es necesario, como en las otras dos alternativas anteriores, acudir a expertos antes de quererlo hacer por uno mismo.

En general, un experto en inversiones se conoce como bróker. Obviamente, los mejores brokers se encuentran en los países con más tradición inversora, como Estados Unidos o el Reino Unido.

Sea cual sea la inversión que queramos realizar para que nuestros ahorros no estén en peligro e, incluso, nos puedan dar un rendimiento, es más que recomendable acudir a un experto bróker para que el riesgo sea el mínimo. También es importante entender que la inversión debe plantearse en términos de medio o largo plazo, pues las ganancias inmediatas son muy poco habituales. Hay que desconfiar de todas aquellas plataformas que nos prometan ganancias altas e inmediatas.



Acudir a fuentes fiables como Mejorbrokerdebolsa.com resulta imprescindibles para que no perdamos nuestros ahorros y que éstos nos den buenos rendimientos.