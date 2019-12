Avanza un pedido para eliminar a Malargüe de la Fiesta de la Vendimia

"Eliminar, por Ordenanza municipal, la fiesta departamental de la Vendimia y la participación de Malargüe en la Fiesta Nacional de Vendimia por no contar con viñedos ni bodegas". Es lo que dice uno de los reclamos presentados este sábado por los principales dirigentes de la Cámara de Comercio de Malargüe y las senadoras Gladys Mabel Ruiz e Hilda Rosa Quiroga, al intendente Juan Manuel Ojeda,

“Planteamos que en el resto de la provincia de Mendoza se aplique la ley 7722 y en el departamento de Malargüe la Ley 9209, que contempla controles multisectoriales que garantizan una minería sustentable”, dijo a Télam esta tarde el presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, Gustavo Miras.



“Queremos desarrollar la minería aquí y si quieren, quitar el cianuro, pero que la ley 9209 quede reglamentada solo para Malargüe”, resumió Miras, previo a la derogación de la reciente modificación a la ley minera, que permitía el uso de sustancias químicas y que se tratará el lunes en la Legislatura.

Ruta liberada para el tránsito en #Malargüe; también en zona del Chacay (al norte) Queremos defender la ley 9209 en paz, mediante el diálogo maduro y la defensa -en Mendoza- de la diversificación productiva para el departamento. Pedimos que entiendan, #ElSurTambiénExiste pic.twitter.com/l2m4Df2sMx — Juan Manuel Ojeda (@Juanojeda84) December 28, 2019





Tras una reunión mantenida este mediodía entre las autoridades políticas, que incluyó al intendente Juan Manuel Ojeda; miembros del sector minero; Gendarmería y Policía, se acordó solicitar, si fuera necesario, excluir el uso del cianuro en el desarrollo minero allí en Malargüe, ciudad ubicada a 450 kilómetros al sur de la capital provincial, al límite con Neuquén, donde si se desarrolla libremente la minería.



“Podemos hacer minería de modo responsable y así será. Nos siguen condenando, no podemos tener la misma matriz productiva que otros departamentos", se quejó el intendente local, Juan Manuel Ojeda.



Además, les solicitaran a los legisladores de ese cuarto distrito electoral “que procedan a votar contra la derogación solicitada por el Poder Ejecutivo, a fin de que se pueda realizar minería metalífera en el departamento de Malargüe dado sus características geográficas, geológicas y climáticas que impiden el desarrollo agrícola y ganadero intensivo como en el resto la provincia”.



En otro de los puntos, las fuerzas vivas de Malargüe pedirán “eliminar por Ordenanza municipal, la fiesta departamental de la Vendimia y la participación de Malargüe en la Fiesta Nacional de Vendimia por no contar con viñedos ni bodega”.



Asimismo, pedirán al gobernador Rodolfo Suárez y al presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona, “una reunión conjunta en Malargüe a fin de interiorizarlos de la situación cultural y social del departamento con el objeto de que tomen medidas que contribuyan a fortalecer su matriz productiva”.



“Proceder a realizar un amparo judicial en el caso que se produzca la derogación y arbitrar los mecanismos que conlleven a reparar el daño por pérdidas que sufrirá Malargüe”, acordaron en un petitorio conjunto.



Los vecinos pro mineros de Malargüe habían cortado esta mañana la ruta nacional 40 tras la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de derogar la Ley 9209, que aprobaba el uso de materiales tóxicos en la minería y modificaba la 7722.



Los manifestantes permitieron el paso a los autos particulares cada 15 minutos, pero amenazaron con no dejar pasar a ningún vehículo de carga peligrosa, lo que puso en peligro el suministro de gas y petróleo hacia Neuquén y el resto de la provincia de Mendoza.