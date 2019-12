2019, el año de la consagración internacional de las escritoras argentinas

Importantes reconocimientos internacionales a escritoras y escritores argentinos como Claudia Piñeiro, Leila Guerriero, María Moreno, Mariana Enríquez, María Gainza, Luisa Valenzuela, Guillermo Martínez, Ángela Pradelli y Selva Almada marcaron el campo literario nacional a lo largo de un 2019 que tuvo a las mujeres capitaneando una narrativa que se impone en el escenario internacional.



En enero, Guillermo Martínez (Bahía Blanca, 1962) inauguró el listado de galardones con el Nadal de Novela por Los crímenes de Alicia, que narra lo que ocurre en Oxford, en 1994, cuando la Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el País de las Maravillas. Martínez se convirtió en el ganador de la la 75° edición del premio más antiguo de España.



También ese mes, Claudia Piñeiro (Burzaco, 1960) recibió el Premio Pepe Carvalho, que homenajea a Manuel Vázquez Montalbán y su emblemático personaje, en el marco del Festival de Novela Negra, otorgado por el municipio de Barcelona en reconocimiento a escritores españoles y extranjeros por su trayectoria en el género.



El primer semestre finalizó con el reconocimiento a la escritora, periodista y cronista María Moreno por su trayectoria, a través del Premio Iberoamericano Manuel Rojas, que otorga anualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.



El 28 de agosto, la escritora y crítica de arte María Gainza fue distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por La luz negra, una novela que para el jurado "plantea una pregunta muy actual: la posibilidad de realmente conocer la verdad en un mundo en el que todo nos parece ya superficial y falso".



En septiembre, Ángela Pradelli (Buenos Aires 1959) recibió un premio otorgado por la editorial People´s Literature Press al mejor libro en español publicado en 2018, otorgado por la Asociación de Escritores Chinos en Shangai, por La violenta respiración del mundo, novela en la que habla sobre la apropiación de niños durante la última dictadura cívico militar argentina.



A su vez, Luisa Valenzuela (Buenos Aires, 1938) obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria y se convirtió en la primera mujer en recibir el galardón, que otorgan la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Un mes más tarde, Selva Almada ganó el "First Book" del Festival Internacional del Libro de Edimburgo por su primera novela El viento que arrasa, que este año se tradujo por primera vez al inglés bajo el título The Wind That Lays Waste, publicada por la editorial Charco Press y traducida por Chris Andrews.



El mismo día, Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) se convirtió en la primera narradora argentina que obtiene el Premio Herralde de Novela tras imponerse entre 680 originales con Nuestra parte de noche, un texto que narra la travesía de un padre y un hijo en plena dictadura cívico militar desde un registro que fusiona el realismo con el terror gótico.



Al otro día, Leila Guerriero (Junín, 1967), autora de libros como Los suicidas del fin del mundo fue distinguida en España con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, que reconoce a las mejores voces del oficio en iberoamérica.



Además, a través de una veintena de nombres que van desde Alfonsina Storni y las hermanas Ocampo, pasando por Alejandra Pizarnik hasta Beatriz Sarlo o Camila Sosa Villada, la Argentina lideró un inusual ranking de la revista cultural colombiana Arcadia, sobre los 100 mejores libros escritos por autoras en lengua castellana en los últimos 100 años.