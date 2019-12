No tienen límites: estos son los signos del zodíaco que aman los excesos

Los excesos son malos, eso lo sabemos todos. Lo que a veces olvidamos es que hay personas que simplemente no pueden contenerse, lo que les trae más problemas que satisfacciones.

Mirá cuáles son los signos más dados a los excesos.

Géminis

Los nacidos bajo este signo son muy sociables por naturaleza, y tienden a caerle bien a todos, aunque les cuesta encontrar una persona especial para relacionarse. Sus excesos tienen que ver con la dificultad que tienen para asentarse con una sola persona, a pesar de que, cuando lo hace, no le resulta difícil ser fiel.

Cáncer

El cangrejo no se puede contener cuando se trata de comida. Además de su aparentemente insaciable apetito, les importa muy poco mantener un cuerpo saludable, por lo que no tienen reparos a la hora de excederse en cuanta reunión tengan. Una buena: no les importan las críticas, por lo que son inmunes a los comentarios negativos que puedan recibir, y nunca caerán en dietas ni alimentación sana.

Aries

Son fáciles de conquistar mediante el estómago. No se dan enteramente a los excesos, pero no pueden resistir las comidas o bebidas con buen sabor, y si las encuentran será difícil para ellos el medirse. Amantes de la alta cocina, tener una relación con un aries puede ser un duro golpe para el bolsillo.

Leo

Su vicio es la bebida, y no tiene límite para tomar si la está pasando bien. Los soberbios leones mostrarán una de sus peores facetas si se pasan con el alcohol, ya que lanzarán cualquier comentario que se les pase por la cabeza, sin importar lo que piensen los demás. Si alguien los critica, dejarán escuchar su rugido, por lo que es mejor dejarlos tranquilos.