No pueden soltar: estos son los signos más obsesivos del zodíaco

Los signos muestran diferentes características de las personas. Mirá en esta lista cuáles son los cinco signos más obsesivos, esos que nunca se van a olvidar de una ofensa o una ruptura.

No se dejan engañar y tienen un lado oscuro cuando se trata de las relaciones. Un ex de escorpio es capaz de llamar decenas de veces en un día o darse al llanto. Para ellos, todo lo que pasa tras una ruptura es personal y no dudan en stalkear todas las redes de la expareja para saberlo todo.

Leo

Son muy orgullosos, y se toman las rupturas sentimentales como una ofensa a su ego. Se obsesionan con las causas de las peleas porque necesitan asegurarse de que no tienen nada que ver con ellos. Pueden atacar en zonas muy sensibles.

Géminis

Cuando se enamoran se entregan al cien por ciento, por lo que terminan defraudados y no saben qué hacer. Por eso son capaces de hacer de todo para mantener al ex en su vida, lo que los lleva a obsesionarse y hasta a atacar al otro si sigue adelante con una nueva relación.

Virgo

Son muy paranoicos, por lo que siempre están obsesionados con lo que se puede decir de ellos. Mezclado con su temperamento explosivo, esto puede llevar a situaciones muy incómodas en una ruptura. Pueden decir cosas que tuvieron guardadas durante años y no parar hasta que se sientan satisfechos.

Piscis

Cuando se obsesionan con alguien dan rienda suelta a su dramatismo y romanticismo. Si un piscis se obsesiona con vos podés esperar cartas, poemas, canciones y un sin fin de muestras de afecto.Si terminás tu relación con un piscis, sucederá lo mismo. Intentarán hacerte sentir como que nada más importa en su vida.